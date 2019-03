Die Deutschen machen Frühjahrsputz - repräsentative Studie von HEM

Deutsche Tamoil GmbH

Jeder dritte Mann putzt lieber das Auto als die eigene Wohnung

Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres kündigen nicht nur den Frühling an, sie geben auch den Startschuss für den typisch deutschen Frühjahrsputz. Jetzt ist wieder Zeit Ordnung zu schaffen, sich von unliebsamen Dingen zu trennen und auch in den hintersten Ecken zu putzen. Doch nicht nur die Wohnung soll glänzen: Ein Drittel aller Männer reinigt lieber das Auto als die eigenen vier Wände, wie die Tankstellenkette HEM im Rahmen einer repräsentativen Studie[1] mit über 2.500 Teilnehmern nun herausfand. Frauen hingegen (88 Prozent) bringen häufiger das Zuhause auf Vordermann.

Neues Hobby Autowäsche?

Was man liebt, das pflegt man - und das scheint bei den deutschen Männern ihr Auto zu sein. Jeder Zweite bringt sein Gefährt mindestens einmal im Monat in die Waschanlage, während jede dritte Frau dort höchstens einmal im Vierteljahr anzutreffen ist. Denn für Männer spielt bei der Autowäsche nicht nur die Sicherheit eine große Rolle (24 Prozent), sie nutzen den Besuch in der Waschstraße auch zur Entspannung (19 Prozent) und bringen ihr Fahrzeug aus purem Stolz zum Glänzen (17 Prozent). Kein Wunder, dass über zwei Drittel nach der ausgiebigen Autowäsche vor allem eines fürchten: hartnäckigen Vogelmist, Pollen und klebrigen Blütenstaub - die Nachteile des nahenden Frühlings. Wie sehr den Deutschen ihr Auto am Herzen liegt, zeigen übrigens auch die Kosenamen, mit denen sie es schmücken. Ob Baby, Dicker oder Herbie - jede zweite Frau hat einen Spitznamen für ihr Fahrzeug und drückt so ihre Zuneigung aus. Bei den Männern sind es immerhin 35 Prozent.

