Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

ARD-Mittagsmagazin: Union zu Klimapaket - "Es geht nicht darum, den Leuten in die Tasche zu fassen"

Berlin (ots)

Bevor sich die Große Koalition am Freitagabend trifft, um über ihr geplantes Klimaschutzpaket zu beraten, zweifelt Unionspolitiker Georg Nüßlein daran, dass es einen großen Wurf geben wird: "Ich glaube, dass es ein Puzzle aus vielen Teilen ist", sagte Nüßlein am Freitag im ARD-Mittagsmagazin.

Dabei komme es auch darauf an, die Menschen nicht zu überfordern. "Da geht es mir darum, dass wir es nicht nur über Verteuerung machen dürfen. Das wäre unsozial und gegen die ländlichen Räume."

Bisher liegen die Positionen von Union und SPD noch weit auseinander. "Es geht nicht darum, den Menschen in die Tasche zu fassen, sondern es geht in der Tat darum, CO2 zu sparen," so Nüßlein.

