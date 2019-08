Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: NATO bleibt Grundpfeiler unserer Sicherheitsarchitektur

Anlässlich des Treffens der EU-Verteidigungsminister in Helsinki hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Bedeutung der NATO betont: "Der Grundpfeiler unserer Sicherheitsarchitektur ist und bleibt die NATO", sagte Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin. Gleichzeitig wolle die EU ihre Zusammenarbeit verstärken, etwa im Bereich der maritimen Sicherheit. "Das kann sich ergänzen, wir brauchen keine Doppelstrukturen", so die Verteidigungsministerin.

Mit Blick auf den Streit um die strategisch wichtige Straße von Hormus verteidigte Kramp-Karrenbauer die Entscheidung der EU, nicht an einer gemeinsamen Mission mit den USA teilzunehmen: "Wir wollen auf der einen Seite die Freiheit der Seewege gewähren, aber wir haben auf der anderen Seite ein besonderes diplomatisches Interesse auch mit Blick auf den Atomvertrag mit dem Iran. Wir müssen bei allem, was wir machen, darauf achten, dass wir die diplomatischen Bemühungen, die wir sehr stark vorantreiben, nicht gefährden."

Auf fehlendes Personal und mangelhafte Ausrüstung bei der Bundeswehr angesprochen, sagte Kramp-Karrenbauer: "Wir sind, was das Thema Personal, als auch was das Thema Trendwende bei der Ausrüstung angeht, im Plan. Deshalb wollen wir, dass mittelfristig die Ausgaben mit steigen, damit wir das alles auch umsetzen können."

