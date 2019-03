Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Gleichstellungssenatorin Kolat: Berlin ist die "Stadt der Frau"

Berlin (ots)

Die Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kolat (SPD), hat die Frauenpolitik in der Stadt gewürdigt.

Kolat sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, dass der Internationale Frauentag am 8. März nun offizieller Feiertag geworden ist, sei ein "Riesensignal" aus der Hauptstadt. "Berlin ist die Stadt der Frau", erklärte die Senatorin. In vielen Dingen habe die Stadt die Nase vorn, etwa bei der Zahl der Frauen in Spitzenpositionen oder bei Programmen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen. "Es ist Wahnsinn, was wir da auf den Weg gebracht haben. Alle Bundesländer schauen nach Berlin", lobte die SPD-Politikerin.

Allerdings verwies sie auch auf noch vorhandene Gerechtigkeitslücken, so bei Löhnen und bei der Rente. "Das geht alles nicht. Und Berlin sagt: Wir nehmen das nicht hin! Wir definieren den Frauentag auch als Kampftag, nicht nur für diesen einen Tag", so Kolat.

