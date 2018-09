EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / Elektromobilität zum Anfassen: AT&S auf den E-Mobility Play Days 2018

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Marketing Leoben - Leistungsfähige Verbindungstechnik ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von Elektro-Fahrzeugen * Elektromobilität zum Anfassen: AT&S auf den E-Mobility Play Days 2018 in Spielberg * AT&S präsentiert sich als bedeutender Arbeitgeber der Region * Fahrt mit einem Elektroauto zu gewinnen! Leoben, 11. September 2018 - Am 29. und 30. September 2018 steht der Red Bull Ring in Spielberg einmal nicht im Zeichen dröhnender Renn-Boliden - vielmehr dreht sich alles um Elektromobilität. Die "Krone E-Mobility Play Days" geben einen Einblick in die Zukunft der automobilen Fortbewegung. In Kooperation mit führenden Industriepartnern wie AT&S und Experten der E-Mobility-Branche können Besucher im Rahmen von Ausstellungen, Wettbewerben und Demonstrationen die Welt der E-Mobilität erfahren und aktuelle E-Modelle namhafter Autobauer selbst testen. Ein weiteres Highlight ist die weltweit erste Live-Rennserie für Drohnen (DCL, Drone Champions League), die bei den E-Mobility Play Days 2018 gastiert. Außerdem werden sich die Renndrohnen Duelle mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen liefern. Partner der Automobilhersteller Als Partner der E-Mobility Play Days bietet AT&S einen Blick in die Zukunft der Automobiltechnik mit neuen Technologien für hybride oder komplett elektrische Antriebe. Dabei stehen die Steigerung der Effizienz und die Lieferung von hochqualitativen, zuverlässigen Produkten im Fokus. Letztendlich erfordert die Umsetzung der Elektromobilität eine bisher nicht gekannte Konnektivität in Automobilen und damit leistungsfähige, Platz sparende und zuverlässige Verbindungslösungen. AT&S erwartet in den nächsten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum bei Anwendungen im Zusammenhang mit Elektromobilität, denn mittelfristig führt kein Weg an strombetriebenen Elektro-/Hybrid-Fahrzeugen vorbei. In einigen Ländern Europas wird schon ernsthaft darüber nachgedacht, in wenigen Jahren keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Für die Umsetzung sind jedoch Systeme erforderlich, die leichter, kompakter und leistungsfähiger sind. Dies kann nur mit moderner Elektronik gelingen. Dabei sind Verbindungstechnologien gefordert, die in puncto Miniaturisierung und zuverlässiger Verarbeitung die anspruchsvollen Vorgaben erfüllen und auch mit den hohen Strömen der E-Autos umgehen können. AT&S Mitarbeiter gestalten Zukunft Rund 260 Patente hält der Leiterplattenhersteller und über 40 % des Konzernumsatzes wurden im letzten Geschäftsjahr mit neuen Produkten erwirtschaftet. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung bei AT&S liegen kontinuierlich über dem Branchendurchschnitt. Aktuell sind die Experten an den neuen Technologien der Megatrends wie zum Beispiel autonomes Fahren, aber auch Internet of Things und Smart Home beschäftigt. Der Erfolg von AT&S basiert vor allem auf die Innovationskraft. Diese beruht im Wesentlichen auf den 10.000 kreativen und hochqualifizierten Mitarbeitern weltweit, die mit ihrem großen Ideenpotenzial und ihrer starken Umsetzungskraft AT&S zum Technologieführer machen. So bietet AT&S Jobs in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und profitiert dabei von der Vielfalt. Interessante Aufgabengebiete, Internationalität, spannende Projekte, individuelle Förderung, Weiterbildung und die Möglichkeit mitzugestalten, machen das Arbeiten bei AT&S abwechslungsreich und spannend. Bei den E-Mobility Play Days präsentiert sich AT&S als bedeutender Arbeitergeber der Region. Fahrt mit dem Elektroauto nach Spielberg und zurück! Sie haben Lust auf einen Fahrspaß der elektrischen Art und wollten schon immer einmal auf dem Beifahrersitz eines Elektroauto Platz nehmen und von zu Hause nach Spielberg chauffiert werden? AT&S verlost an zwei Tagen ein exklusives VIP Shuttle Service für zwei Personen mit einem Tesla. AT&S holt Sie und Ihre Begleitung ab und bringt Sie zu den E- Mobility Days 2018 (29. - 30. September 2018) nach Spielberg. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Gewinnspiel endet am 21. September 2018 um 24:00 Uhr. Alle Details zum Gewinnspiel finden Sie in den Teilnahmebedingungen unter www.ats.net. Rückfragehinweis: Gerda Königstorfer Director Investor Relations & Communications Tel: +43 3842 200 5925 Mobil: +43 676 8955 5925 g.koenigstorfer@ats.net Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 FAX: Email: ir@ats.net WWW: www.ats.net ISIN: AT0000969985 Indizes: VÖNIX, WBI, ATX GP Börsen: Wien Sprache: Deutsch

