3. Liga live im rbb Fernsehen: FC Energie Cottbus zu Gast beim VfL Osnabrück

Berlin (ots) - Sa 24.11.2018 | 14:00 | rbb Fernsehen

Harter Brocken für den FC Energie Cottbus Verletzungssorgen, Rückkehr des Trainers zum alten Club und das alles beim Spitzenreiter! Am Samstag, 24. November, spielt der FC Energie Cottbus beim VfL Osnabrück. Das rbb Fernsehen zeigt das Spiel live ab 14.00 Uhr. Die Vorzeichen für die Partie können spektakulärer kaum sein. Die Rückkehr nach Osnabrück wird keine leichte für Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Von 2004 bis 2009 und von 2012 bis 2013 arbeitete er als Trainer in Osnabrück und von 1989 bis 1993 schnürte er selbst die Fußballschuhe als Spieler für den VfL. Doch nun wird der Besuch an seiner alten Wirkungsstätte begleitet von großen Personalsorgen. Das vergangene 3. Liga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte hat Kraft gekostet und der Punkt wurde "teuer erkämpft". In diesem Spiel haben sich mit Marcelo Freitas und Tim Kruse zwei wichtige Spieler aus dem Energie-Kader verletzt. Der VfL Osnabrück ist Tabellenführer und stellt aktuell die beste Abwehr der Liga. Claus-Dieter Wollitz und sein Team stehen vor der dem wohl schwersten Spiel der laufenden Saison.

Die Partie im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück kommentiert Wilfried Hark.

