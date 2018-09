rbb exklusiv: Kfz-Zulassung in Berlin wieder ohne Wartezeit

Berlin (ots) - Bei den Berliner Kfz-Zulassungsstellen können Autos mittlerweile wieder ohne größere Wartezeit angemeldet werden.

Der Bearbeitungsrückstau sei in den vergangenen Wochen auf null reduziert worden, sagte die Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik, Sabine Smentek, der rbb-Abendschau. Termine in den Zulassungsstellen können wieder von einem Tag auf den anderen über das Internet gebucht werden.

Erreicht worden sei dies durch zusätzliches Personal und Wochenendarbeit, so die SPD-Politikerin. Insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in den vergangenen Wochen zusätzlich eingestellt worden. Außerdem gebe es in den Zulassungsstellen nun einen neuen Ausbildungsbereich, so dass frei werdende Stellen fortlaufend besetzt werden könnten. Im Schnitt werden laut Smentek derzeit pro Woche 5.000 Fahrzeuge von Privatleuten und 9.000 von Händlern abgefertigt.

Stichprobenartige Nachfragen des rbb vor den Zulassungsstellen und bei Autohändlern bestätigen diese positive Entwicklung.

