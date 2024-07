Sporthilfe

Sprint-Rekordhalter Owen Ansah ist "Sportler des Monats" Juni

Frankfurt am Main (ots)

Sporthilfe-Athlet:innen wählen den neuen deutschen Sprint-Star auf Platz eins vor Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo und Leonie Beck, zweifache EM-Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen.

Owen Ansah, neuer deutscher Rekordhalter über 100 Meter, ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum "Sportler des Monats" Juni gewählt worden. Der 23-jährige Hamburger war am Wochenende bei den nationalen Meisterschaften in Braunschweig mit 9,99 Sekunden als erster Deutscher unter der magischen 10-Sekunden-Marke geblieben.

Die historisch herausragende Leistung von Owen Ansah honorierten Deutschlands Spitzenathlet:innen bei der von der Sporthilfe durchgeführten "Sportler:in des Monats"-Wahl mit Platz 1. Anders als etwa bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen hier ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note. "Die Wahl zum 'Sportler des Monats' durch die anderen Athleten bedeutet mir viel, da sie ausdrückt, dass es sehr viel Schweiß und harte Arbeit gebraucht hat, um den Rekord zu brechen", freut sich Ansah über die besondere Anerkennung seiner Spitzensportkolleg:innen.

Platz zwei bei der Sporthilfe-Wahl belegt Weitspringerin Malaika Mihambo. Die 30-Jährige hatte sich mit 7,22 Metern und der zweitbesten Weite ihrer Karriere zur Europameisterin gekrönt und damit bei der Leichtathletik-EM in Rom die einzige Goldmedaille für Deutschland geholt. Auf Platz drei wurde Freiwasserschwimmerin Leonie Beck gewählt. Die 27-jährige hatte bei der EM in Serbien sowohl auf der olympischen Distanz über zehn Kilometer als auch beim Rennen über fünf Kilometer Gold gewonnen und damit ein weiteres sportliches Ausrufezeichen in Richtung der Olympischen Spiele in Paris gesetzt.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Owen Ansah / Leichtathletik-Sprint: 52,7 %

2. Malaika Mihambo / Leichtathletik-Weitsprung: 26,1 %

3. Leonie Beck / Freiwasserschwimmen: 21,2 %

