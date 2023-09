Sporthilfe

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul im Sporthilfe-Spot: "Leistung allein reicht nicht aus, um Vorbild zu sein"

Frankfurt am Main (ots)

Leichtathletik-Star im Sporthilfe-Spot gemeinsam mit Fußballnationalspielerin Almuth Schult, Boxer Nelvie Tiafack, Rennrodlerin Lisa Buckwitz und Star-Koch Nelson Müller / Sporthilfe mit wertebasierter Kommunikationskampagne / Umfrage zeigt: Spitzensportler:innen sind Vorbilder in puncto Leistung, Fairplay, Miteinander und Vielfalt

"Vorbilder sind für mich Athleten, die Fairplay leben, die auch in der Niederlage den anderen gratulieren können und sich dadurch über ihre eigentliche Leistung hinaus nochmal zusätzlich als Vorbilder hervortun", setzt Zehnkampf-Star Niklas Kaul im heute veröffentlichten Sporthilfe-Spot ein starkes Statement zum Thema Fairplay. Und auch Fußball-Nationalspielerin Almuth Schult zeigt unfairem Verhalten die rote Karte: "Fairplay heißt für mich, dass ich nicht schummele oder versuche, mir einen unlauteren Vorteil zu verschaffen", so die Olympiasiegerin von 2016. "Ich will mich so verhalten, wie ich es auch von den anderen mir gegenüber wünsche."

Der neue Video-Clip "Wir sind Fairplay." der Sporthilfe ist Teil ihrer aktuellen wertebasierten Kommunikationskampagne, die die positiven Werte in den Mittelpunkt stellt, die Deutschlands Nachwuchs- und Spitzensportler:innen in die Gesellschaft tragen. "Fairplay heißt durchaus ehrgeizig zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch, ein guter Verlierer sein zu können", sagt Star-Koch Nelson Müller, prominenter Unterstützer der Sporthilfe-Kampagne. "Die Werte des Sports können wunderbar ins Leben übertragen und mitgenommen werden." Dass dieser Werte-Transfer tatsächlich erfolgt, wird durch die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung bestätigt, die im Auftrag der Sporthilfe von der Sportmarketing- & Research-Beratung ONE8Y im August durchgeführt wurde. Demnach sieht die Mehrheit der Bevölkerung Spitzenathlet:innen als Vorbilder in puncto Leistungsbereitschaft (71%), Fairplay (61%), Miteinander (63%) und Vielfalt (62%).

Im neuen Video-Clip der Sporthilfe betont auch Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz die Bedeutung von Fairplay im Sport: "Es ist wichtig, dass wir im Wettkampf fair miteinander umgehen und dass alle die gleichen Bedingungen haben." Nelvie Tiafack, Box-Europameister 2022 im Superschwergewicht, ergänzt: "Wenn man einander bekämpft, ist Fairplay, dass man sich respektiert, dem Gegner und ebenso den Coaches die Hand schüttelt."

