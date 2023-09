Deutschlands Top-Athlet:innen wählen: Wer wird "Der oder Die Beste:n" 2023?

Frankfurt am Main (ots) - Fußball-Weltmeister zeigt sich im Sporthilfe-Kampagnen-Clip an der Seite olympischer und paralympischer Spitzenathlet:innen / Sporthilfe mit wertebasierter Kommunikationskampagne / Umfrage zeigt: Spitzensportler:innen sind Vorbilder in puncto Leistung, Fairplay, Miteinander und Vielfalt Fußball-Profi Mario Götze zeigt sich im heute ...

mehr