Fußball-Profi Mario Götze: "Die Leistungen der Olympioniken sind etwas Einmaliges"

Frankfurt am Main (ots)

Fußball-Weltmeister zeigt sich im Sporthilfe-Kampagnen-Clip an der Seite olympischer und paralympischer Spitzenathlet:innen / Sporthilfe mit wertebasierter Kommunikationskampagne / Umfrage zeigt: Spitzensportler:innen sind Vorbilder in puncto Leistung, Fairplay, Miteinander und Vielfalt

Fußball-Profi Mario Götze zeigt sich im heute veröffentlichten Video-Clip der Sporthilfe als Bewunderer von Deutschlands olympischen und paralympischen Spitzenathlet:innen: "Für mich ist das Besondere bei Olympioniken, dass sie auf den Punkt da sein, ihre Leistung abrufen und gleichzeitig mit dem Druck umgehen müssen. Das ist etwas Einmaliges." Damit stellt der Fußball-Weltmeister von 2014 die Leistung von deutschen Athlet:innen aus über 50 Sportarten heraus, die nicht so sehr wie der Fußball im öffentlichen Rampenlicht stehen, aber höchste Anerkennung verdienen. Götzes Wertschätzung findet sich auch in aktuellen Umfrage-Ergebnissen durch die Sporthilfe wieder, nach denen 71 Prozent der deutschen Bevölkerung Spitzensportler:innen als Vorbilder in puncto Leistungsbereitschaft sehen.

Mario Götze ist einer von 18 Protagonist:innen der aktuellen Kommunikationskampagne mit dem Titel "Wir sind Sporthilfe.", die die positiven Werte in den Mittelpunkt stellt, die Deutschlands Nachwuchs- und Spitzensportler:innen in die Gesellschaft tragen. Der beliebte Fußball-Star bekennt sich damit zu den Werten der Sporthilfe und des Sports und stellt sich an die Seite der von der Sporthilfe geförderten Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen.

Im aktuellen Video-Clip der Sporthilfe zum Thema "Leistung" kommen neben Mario Götze die mehrfachen Paralympics-Siegerinnen Anna-Lena Forster (Ski alpin) und Edina Müller (Kanu-Rennsport) zu Wort, die verraten, was sie zu Höchstleistungen antreibt und wann sie mit ihrer Leistung zufrieden sind. Zudem drückt Moderator Johannes B. Kerner seine Hochachtung vor den Leistungen der Sportler:innen aus: "Ich bewundere sehr, wie sich die Athlet:innen absolut ihrer Sache hingeben, wie sie kämpfen und Leistung, Fairplay und Miteinander zeigen."

