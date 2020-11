Deutsche Sporthilfe verschiebt "Hall of Fame"-Aufnahmefeier auf 2021

Stiftung Deutsche Sporthilfe

Aufgrund der Verlängerung des Covid-19-bedingten Lockdowns über den 1. Dezember hinaus, wie sie von den Ministerpräsidenten der Bundesländer und der Bundesregierung am 25. November beschlossen wurden, verschiebt die Deutsche Sporthilfe die offizielle Aufnahmefeier für die diesjährigen Neu-Mitglieder der "Hall of Fame des deutschen Sports" auf den 27. Mai 2021 in Berlin. Verena Bentele (Para-Biathlon und -Langlauf), Georg Hackl (Rennrodeln), Thomas Lange (Rudern) und Hans Wilhelm Gäb (Preisträger der Goldenen Sportpyramide 2020) sollen dann in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutsche Telekom AG die Aufnahmeurkunden entgegennehmen. Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble wird die Laudatio auf Hans Wilhelm Gäb halten.

Die im Jahr 2006 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte "Hall of Fame des deutschen Sports" ist ein Forum der Erinnerung an Menschen, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Sie soll dazu beitragen, die mehr als hundertjährige Geschichte des deutschen Sports und seiner Persönlichkeiten im Gedächtnis zu bewahren und Diskussionen darüber anzuregen. Die institutionellen Träger sind neben der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten. Begleitet wird die "Hall of Fame" von adidas. Weitere Informationen unter www.hall-of-fame-sport.de

Zu den Portraits der Neumitglieder:

Verena Bentele, die blinde Biathlon-Königin: https://lmy.de/Acah9

Georg Hackl, der Rodel-Professor: https://lmy.de/SVva5

Thomas Lange, der Ruder-Dominator: https://lmy.de/3Flf1

Hans Wilhelm Gäb, das moralische Gewissen des deutschen Sports: https://bit.ly/35jSRUa

Hinweis an die Foto-Redaktionen:

Der Foto- und Medienpartner der Deutschen Sporthilfe, dpa picture alliance GmbH, hat zu den "Hall of Fame"-Neuaufnahmen entsprechend Bildmaterial zusammengestellt, dass Sie hier erwerben können:

Hans Wilhelm Gäb: https://bit.ly/36sbTqB

Verena Bentele: https://bit.ly/3235hOd

Georg Hackl: https://bit.ly/325LYns

Thomas Lange: https://bit.ly/3ejm9oW

