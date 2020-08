Stiftung Deutsche Sporthilfe

Paralympicssiegerin Annabel Breuer ist Sport-Stipendiat des Jahres 2020

Deutsche Sporthilfe und Deutsche Bank zeichnen die Rollstuhlbasketballerin für besondere Leistungen als studierende Spitzenathletin aus

Die Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer ist "Sport-Stipendiat des Jahres" 2020. Sie ist damit im achten Jahr der Auszeichnung von Deutscher Bank und Deutscher Sporthilfe die erste paralympische Gewinnerin. Die 27-jährige Paralympics-Siegerin von 2012 qualifizierte sich im vergangenen Jahr als EM-Dritte mit dem deutschen Team für die Paralympics in Tokio und schloss parallel dazu erfolgreich ihr Psychologie-Bachelorstudium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen ab. In der Online-Abstimmung setzte sich Breuer gegen Leonie Beck (Schwimmen), Cécile Pieper (Hockey), Jonathan Rommelmann (Rudern) und Julius Thole (Beachvolleyball) durch. An der Wahl hatten sich über 45.000 Sportbegeisterte beteiligt.

Bei einer erstmals digital durchgeführten und live ins Internet übertragenen Preisverleihung wurde Breuer am Mittwochabend von den Vorstandsvorsitzenden von Deutscher Bank, Christian Sewing, und Deutscher Sporthilfe, Thomas Berlemann, geehrt. Frühere Preisträger der Wahl sind unter anderem Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, die Judo-EM-Zweite Theresa Stoll oder Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. 2019 durfte sich Ski-Freestylerin Kea Kühnel über die Auszeichnung "Sport-Stipendiat des Jahres" freuen.

Christian Sewing sagte bei der Preisverleihung: "Die fünf Finalisten sind absolute Vorbilder, ebenso wie alle anderen rund 300 Top-Athletinnen und Athleten, die wir mit dem Deutsche Bank Sport-Stipendium unterstützen. Was sie tagtäglich leisten, ist beeindruckend - und in der Corona-Krise gilt das umso mehr. Die meisten Spitzensportlerinnen und -sportler sind allerdings keine Großverdiener. Das bedeutet, dass sie sich ihre berufliche Zukunft parallel zum Sport aufbauen müssen. Deshalb unterstützen wir mit dem Deutsche Bank Sport-Stipendium besonders diejenigen, die Leistungssport und Studium miteinander verbinden."

Thomas Berlemann sagte: "Mit Annabel Breuer haben wir erstmals eine paralympische Gewinnerin bei der Wahl zum 'Sport-Stipendiat des Jahres'. Mit ihren jahrelangen Spitzenleistungen und Erfolgen im Rollstuhlbasketball sowie parallel auch in ihrem Psychologie-Studium ist sie eine mehr als würdige Siegerin. Ganz besonders freuen wir uns über die hohe Wahlbeteiligung und die damit verbundene Aufmerksamkeit für die fünf Finalisten und die weiteren studierenden Spitzenathletinnen und -athleten."

Die seit 2013 vergebene Auszeichnung zum "Sport-Stipendiat des Jahres" würdigt die besonderen Leistungen studierender Spitzensportler. Für die Siegerin Annabel Breuer verdoppelt die Deutsche Bank, seit 2001 Partner der Deutschen Sporthilfe und seit 2008 Nationaler Förderer, das laufende Sport-Stipendium für eineinhalb Jahre von 300 Euro auf 600 Euro pro Monat. Die vier weiteren Finalisten erhalten für den gleichen Zeitraum eine Zusatzförderung von 50 Prozent des monatlichen Stipendiums.

Bewerben konnten sich für den "Sport-Stipendiat des Jahres" alle von der Sporthilfe geförderten Stipendiaten mit ihren Leistungen im Sport und Studium, die sie von Mai 2019 bis April 2020 erzielt hatten. Eine Jury aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien wählte aus den Bewerbungen vor der Online-Wahl fünf Athleten aus (Portraits der Athleten unter www.sportstipendiat.de).

Die bisherigen Preisträger der Wahl zum "Sport-Stipendiat des Jahres":

- 2020: Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer - 2019: Ski-Freestylerin Kea Kühnel - 2018: Speerwerfer Thomas Röhler - 2017: Judoka Theresa Stoll - 2016: Sprinterin Lisa Mayer - 2015: Triathletin Sophia Saller - 2014: Weitspringerin Malaika Mihambo - 2013: Hockeyspieler Martin Häner

Deutsche Bank ist größter privatwirtschaftlicher Förderer

Die Deutsche Bank begleitet die Deutsche Sporthilfe seit rund vier Jahrzehnten in unterschiedlichster Form. Seit 2001 ist sie Partner der Sporthilfe und seit 2008 einer der fünf "Nationalen Förderer". Die Bank ist damit der größte privatwirtschaftliche Förderer in der Geschichte der Deutschen Sporthilfe. 2012 hat sie das "Deutsche Bank Sport-Stipendium" ins Leben gerufen. Aktuell profitieren bis zu 300 von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten von diesem Programm.

