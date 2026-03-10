Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA

Augenoptiker wählen neuen Präsidenten

ZVA-Mitgliederversammlung in Lübeck: Kai Jaeger übernimmt Verbandsspitze



Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) hat einen neuen Präsidenten: Auf der Mitgliederversammlung des Verbandes am 7. und 8. März in Lübeck wählten die Delegierten den bisherigen Vizepräsidenten Kai Jaeger einstimmig an die Spitze des Berufsverbandes.

Die Tagung stand im Zeichen des Verbandsmottos "Gemeinsam gestalten" und markierte zugleich einen Führungswechsel im Ehrenamt. Kai Jaeger folgt auf Christian Müller, der nach fast 17 Jahren im Präsidium - davon drei Jahre als Präsident - aus seinem Amt ausschied. Zum Dank für sein langjähriges Engagement wurde Christian Müller von den Delegierten zum Ehrenpräsidenten des ZVA ernannt.

"Ein Präsident kann vieles anstoßen - aber nichts allein durchsetzen", sagte Kai Jaeger in seiner Vorstellungsrede. Entscheidend sei, dass der Berufsstand geschlossen auftrete: "Nur wenn wir gemeinsam handeln, können wir etwas erreichen und werden auch gehört."

Gemeinsam mit Armin Ameloh, der als Vizepräsident in seinem Amt bestätigt wurde, und Sylvia Alps, die als erste Frau in der Verbandsgeschichte zur zweiten Vizepräsidentin gewählt wurde, will Jaeger die Verbandsarbeit in den kommenden Jahren im Sinne des Mottos "Gemeinsam gestalten" fortführen.

Ehrungen für Engagement im Berufsstand

Zum Auftakt der Mitgliederversammlung wurden zwei Persönlichkeiten für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement für den Berufsstand ausgezeichnet: Mit dem Goldenen Ehrenzeichen des ZVA ehrte der Verband Lars Hellberg und Stefan Pape. Lars Hellberg engagiert sich seit vielen Jahren für die berufliche Bildung im Augenoptikerhandwerk. Neben seiner Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss des ZVA prägte er über lange Zeit die Ausbildung im Unternehmen Fielmann, zuletzt als Geschäftsführer der Fielmann Akademie Schloss Plön. Stefan Pape ist über Jahrzehnte in der Landesinnung Schleswig-Holstein aktiv und seit 1996 deren Obermeister. Gleichzeitig gehörte er über viele Jahre dem Vorstand des Zentralverbandes an und setzte sich besonders für die Ausbildung junger Augenoptiker ein.

Augenoptiker als Gesundheitsdienstleister

In seinem Bericht zur aktuellen Situation zog Christian Müller eine positive Bilanz der Verbandsarbeit. Ein wichtiger Erfolg sei die neue Meisterverordnung für das Augenoptikerhandwerk, die im Juli in Kraft tritt und den Beruf stärker als Gesundheitsberuf positioniere.

Zugleich betonte Christian Müller, dass der Berufsstand vor großen Veränderungen stehe. Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle im Markt und ein anhaltender Fachkräftebedarf stellten die Betriebe vor Herausforderungen. Entscheidend sei deshalb, neue Technologien zu nutzen, ohne die Qualitätsstandards der Versorgung zu gefährden.

Auch gesundheitspolitisch engagiert sich der Verband, unter anderem im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitshandwerke. Ein wichtiges Thema ist beispielsweise die Reform der Hilfsmittelversorgung. Hierzu haben sowohl die Gesundheitshandwerke gemeinsam als auch der ZVA verschiedene Stellungnahmen und Positionspapiere veröffentlicht.

Zukunftsthemen: Berufsnachwuchs und Kommunikation

Ein zentrales Thema der Mitgliederversammlung war außerdem die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung. Der Berufsbildungsausschuss arbeitet derzeit an einer Modernisierung der Ausbildungsordnung, um den Beruf für Nachwuchskräfte attraktiver zu machen.

Darüber hinaus setzt der Verband verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit, um die Wahrnehmung der Augenoptik als Gesundheitshandwerk mit umfassenden, individuellen und fachlich kompetenten Dienstleistungen rund um gutes Sehen zu stärken. Die bundesweite ZVA-Imagekampagne "Ihre Innungsoptiker" trägt ebenfalls hierzu bei.

Mit der Wahl des neuen Präsidiums und zahlreichen fachlichen Diskussionen setzte die Mitgliederversammlung damit wichtige Impulse für die Zukunft des Berufsstandes.

