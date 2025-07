Wärmepumpe: Bewährte Technologie mit Zukunft / Stiebel Eltron fordert klare Perspektive für klimafreundliches Heizen

STIEBEL ELTRON

Holzminden

Die Diskussion rund um die Wärmepumpe war in den vergangenen Monaten von Emotionen, Mythen und politischem Schlagabtausch geprägt. "Mit dem Abklingen der öffentlichen Debatte hoffen wir darauf, dass wieder in den Fokus rückt, worauf es wirklich ankommt: eine verlässliche, klimafreundliche und wirtschaftliche Wärmeversorgung", so Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft.

"Wenn die Aufregung sich gelegt hat und die Mythen und oft befremdlichen Wahlkampfaussagen passé sind, sollte deutlich werden, dass die Wärmepumpe keine brandneue Technologie ist, sondern eine solide Heizlösung, die bereits millionenfach verbaut ist, die Eigenheimbesitzern auf lange Sicht bares Geld spart und Deutschland einen Schritt näher Richtung Klimaneutralität 2045 bringt", sagt Burkhard Max. "Wir reden hier nicht über Zukunftsmusik, sondern über eine am Markt etablierte, bewährte und zuverlässige Technologie."

Gleichzeitig mahnt er mehr politischen Rückenwind für die heimische Wärmepumpenindustrie an. Deutschland verfügt über eine der innovativsten Heizungsbranchen weltweit - gleichzeitig zeigt der internationale Vergleich der EHPA (European Heat Pump Association), dass hierzulande nach wie vor deutlich weniger Wärmepumpen pro 100.000 Privathaushalte installiert werden als in den meisten anderen EU-Staaten.

"Wir haben hier vor Ort eine hoch innovative Wärmepumpenbranche - dazu zählt neben der Industrie insbesondere unser sehr gut ausgebildetes Fachhandwerk. Diese Tatsache gilt es zu schützen und weiter voranzutreiben. Vor allem dürfen wir uns aber im internationalen Wettbewerb nicht den Rang ablaufen lassen", so Max weiter. "Schließlich sichert uns diese Technologie wertvolle und vor allem zukunftssichere Arbeitsplätze. Jetzt ist die Zeit, entschlossen zu handeln."

Stiebel Eltron fordert daher klare, langfristig verlässliche Rahmenbedingungen für den Hochlauf klimafreundlicher Heiztechnologien - zum Schutz des Klimas, zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und im Interesse aller Verbraucher.

