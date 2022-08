COMPUTER BILD

Im Einklang: COMPUTER BILD testet True-Wireless-Kopfhörer

Bei True-Wireless-Kopfhörern für rund 200 Euro dominieren die Apple AirPods. Der COMPUTER BILD-Test zeigt: Es gibt großartige Alternativen.

Jedes getestete Modell hat Silikon-Aufsätze, die den Gehörgang verschließen. Am bequemsten saßen die LG Tone Free DFP9 in den Ohren. Weniger komfortabel sind die Philips Fidelio T1.

Vier der fünf Testkandidaten haben eine aktive Geräuschunterdrückung (Noise-Cancelling), die Umgebungslärm ausblendet. Mit dem besten Noise-Cancelling punkten die Sennheiser Momentum True Wireless 3. Sie filterten jeglichen Lärm effektiv heraus und machten neben den Fahrgeräuschen in der Bahn die plappernden Mitreisenden leiser.

Wenig auszusetzen gab's am Klang. Die Ultrasone Lapis lieferten einen sehr sauberen, aber eher kühlen Sound. Ähnlich tönten die LG Tone Free DFP9. Sie gefielen dank präziserer Bässe minimal besser. In die entgegengesetzte Richtung tendierten die Shure Aonic Free mit ihrem warmen Klang und tiefen Bässen. Die Sennheiser Momentum halten sich eher zurück in höheren Tonlagen. Spitzenreiter im Hörtest waren die Philips Fidelio T1, sie gaben Musik schön ausgewogen wieder.

LG fährt einen Doppelsieg ein und sichert sich sowohl den Test- als auch den Preis-Leistungs-Sieg. Die In-Ears überzeugten mit einem klaren sowie schön ausgewogenen Klang. Den besten Klang bieten die Philips Fidelio T1, die wärmer und natürlicher als der Testsieger klingen.

Den vollständigen Test lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 17/2022, die ab dem 12. August 2022 im Handel verfügbar ist.

