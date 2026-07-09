Deutsche Rentenversicherung Bund

Overdiek zum neuen Co-Vorsitzenden des Vorstandes gewählt

Berlin (ots)

In der heutigen Sitzung des Vorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin wurde Klaus Overdiek zum neuen alternierenden Vorsitzenden gewählt. Er vertritt die Gruppe der Versicherten und teilt sich das Amt mit Jens Dirk Wohlfeil, der die Gruppe der Arbeitgeber vertritt.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitgliedern der Selbstverwaltung die gesetzliche Rentenversicherung in einer Zeit großer Herausforderungen aktiv mitzugestalten. Die aktuellen Empfehlungen der Alterssicherungskommission zeigen, dass sich die Rentenversicherung weiterentwickeln und mit Blick auf den demografischen Wandel zukunftsfest aufstellen wird. Dazu leistet der Vorstand einen entscheidenden Beitrag", so Overdiek.

Overdiek tritt die Nachfolge des im Mai verstorbenen Hans-Werner Veen an. Er wird das Amt bis zum 30. September ausüben. Im Anschluss übernimmt Rebecca Liebig diese Position. Sie ist im Hauptamt Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft ver.di. Mit der Wahl Overdieks zum Co-Vorsitzenden ist auch seine Mitgliedschaft im Vorstand und Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund verbunden. Diese besteht bis zum Ende der laufenden Amtsperiode im September 2029.

Langjähriges Mitglied der Selbstverwaltung

Overdiek war von 2017 bis September 2023 Mitglied der Vertreter- und Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund, seit 2023 ist er stellvertretendes Mitglied des Vorstandes und leitet seitdem den Ausschuss für Rehabilitations-, Renten- und Versicherungsangelegenheiten des Vorstandes. Bis Februar 2026 hat der in Bünde geborene Westfale darüber hinaus in seinem Hauptamt die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen bei der DAK-Gesundheit geleitet.

Über die Selbstverwaltungsorgane der Deutschen Rentenversicherung Bund

Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus acht Personen. Als Selbstverwaltungsgremium trifft der Vorstand wichtige Entscheidungen. Er stellt unter anderem den Haushalt auf und entscheidet über bedeutende Organisations-, Finanz und Personalfragen.

Sowohl der Vorstand als auch der Bundesvorstand sind Organe der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und werden von der Vertreter- bzw. der Bundesvertreterversammlung gewählt. Die Gewählten gehören je zur Hälfte der Gruppe der Versicherten und der Gruppe der Arbeitgeber an.

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