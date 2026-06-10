Deutsche Rentenversicherung Bund

Deutsche Rentenversicherung Bund auf dem Weg zur KI-versierten Organisation

Berlin/Potsdam (ots)

Künstliche Intelligenz bietet große Chancen, Arbeit neu und besser zu gestalten - für Mitarbeitende ebenso wie für Versicherte und Rentnerinnen und Rentner. Die Deutsche Rentenversicherung Bund setzt diese Technologie daher gezielt und strategisch ein: als Werkzeug zur Modernisierung digitaler Services, zur Unterstützung der Beschäftigten und als Antwort auf die Herausforderungen des demografischen Wandels. Auf der heute in Potsdam tagenden Vertreterversammlung erläutert Dr. Matthias Flügge, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, den aktuellen Stand.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) verfolgt beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) einen systematischen und nachhaltigen Ansatz. Eine umfassende KI-Strategie legt die Grundlage für den effektiven und langfristigen Aufbau von KI entlang zentraler Handlungsfelder wie Daten, Infrastruktur, Kultur, Regulatorik und Organisation. Ein eigenes KI-Labor mit spezialisierten Fachkräften sowie ein interdisziplinär besetztes KI-Board zur Steuerung von Einsatz und Weiterentwicklung ergänzen dieses Fundament. So stellt die DRV Bund sicher, dass KI nicht um seiner selbst willen eingesetzt wird, sondern dort, wo sie echten Mehrwert schafft. "Wir betrachten Künstliche Intelligenz nicht als Heilsbringerin, aber sie birgt große Chancen, Arbeit neu und besser zu gestalten. Mit und für Menschen", erklärt Flügge.

Künstliche Intelligenz im Kundenkontakt

Ein zentrales Anwendungsfeld ist der Einsatz KI-gestützter Lösungen im digitalen Kundenkontakt. Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner sollen künftig in der Lage sein, komplexe Fragen rund um Rente und Altersvorsorge einfach, schnell und verständlich beantwortet zu bekommen - ohne aufwändiges Studium verschiedener Dokumente. Dafür entwickelt die DRV Bund Anwendungen, bei denen Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) speziell auf den umfangreichen Informationsbestand der Organisation trainiert werden. Die Modelle greifen dabei auf geprüfte, aktuell gehaltene Inhalte zurück, können Rückfragen stellen und verständliche Antworten mit Verweisen auf die jeweiligen Quellen liefern. "Wir verfügen über zahlreiche Datenschätze. Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, diese Daten viel besser zu nutzen, um daraus neue Erkenntnisse, Prognosen oder Hilfestellungen zu generieren", betont Flügge.

Schutz sensibler Daten als oberstes Gebot

Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten ist für die DRV Bund nicht verhandelbar. Alle KI-Anwendungen - insbesondere solche, die Mitarbeitende im direkten Umgang mit Versichertendaten unterstützen - werden ausschließlich innerhalb sicherer, kontrollierter IT-Infrastrukturen betrieben. Klare Richtlinien regeln den Umgang mit personenbezogenen und vertraulichen Informationen. Die DRV Bund entwickelt KI stets im Einklang mit dem geltenden Rechtsrahmen und nach ethischen Grundsätzen.

KI als strategische Antwort auf den Fachkräftemangel

Der demografische Wandel stellt auch die DRV Bund vor wachsende personelle Herausforderungen. KI bietet hier eine wichtige strategische Option: Intelligente Assistenzsysteme können Beschäftigte bei aufwändigen Recherche- und Analyseaufgaben unterstützen - etwa bei der Suche nach rechtlichen Vorschriften oder internen Verfahrensregelungen. So lassen sich vorhandene Kapazitäten effizienter einsetzen und Freiräume für anspruchsvollere Tätigkeiten schaffen. Gleichzeitig trägt KI dazu bei, Prozesse zu automatisieren und Aufwände dauerhaft zu reduzieren.

Gemeinsam in die digitale Zukunft

Die DRV Bund begreift den Weg zur KI-versierten Organisation als gemeinsamen Prozess - unter Einbeziehung aller Beteiligten, mit Transparenz, offener Kommunikation und klarem Fokus auf Praxistauglichkeit. KI soll integraler Bestandteil des Berufsalltags der Mitarbeitenden werden und gleichzeitig die digitalen Serviceangebote für Versicherte und Rentner kontinuierlich weiterentwickeln. Flügge bringt es auf den Punkt: "Die Revolution KI werden wir in unserer Deutsche Rentenversicherung Bund evolutionär und verantwortungsbewusst einsetzen - zum Nutzen unserer Beschäftigten, Versicherten, Rentnerinnen und Rentner."

Der vollständige Bericht von Dr. Matthias Flügge an die Vertreterversammlung kann auf www.deutsche-rentenversicherung-bund.de abgerufen werden.

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