Deutsche Rentenversicherung Bund

Einsatz im Ehrenamt: Rentenversicherung beteiligt sich an erstem deutschlandweitem Ehrentag

Berlin (ots)

Viele Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Am 23. Mai soll ein vom Bundespräsidenten initiierter Ehrentag ihren Einsatz für die Gesellschaft würdigen. Was viele nicht wissen: Auch in der Deutschen Rentenversicherung gibt es Ehrenämtler. Deshalb beteiligt sich die Deutsche Rentenversicherung Bund mit verschiedenen Aktionen an diesem Mitmachtag.

Am 23. Mai findet der erste deutschlandweite Ehrentag statt. Er wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 77. Geburtstag des Grundgesetzes initiiert. Die gesetzliche Rentenversicherung baut an verschiedenen Stellen auf das Engagement von Freiwilligen, beispielsweise im Rahmen des Einsatzes als Versichertenberater, in der Selbstverwaltung und in den Widerspruchsausschüssen.

Wertvoller Rat der Versichertenberater

Circa 2.600 Versichertenberaterinnen und Versichertenberater sind für die Deutsche Rentenversicherung Bund ehrenamtlich im Einsatz. Bundesweit unterstützen diese Helfer aus der Nachbarschaft Versicherte und Rentner bei Anträgen und Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung, helfen bei der Kontenklärung oder beraten zu einem möglichen Rentenbeginn. Und das alles kostenlos und unkompliziert. Versicherte finden einen ehrenamtlichen Berater unter www.deutsche-rentenversicherung.de/beratungsstellen. "Die Versichertenberater sind eine wertvolle Verbindung zwischen den Versicherten und der Rentenversicherung. So werden häufige Anliegen aus der Beratungspraxis in die Gremien der Rentenversicherung getragen", sagt Jens Dirk Wohlfeil, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Einsatz als ehrenamtlicher Berater

Der Service von Versichertenberaterinnen und -beratern wird von Ratsuchenden stark nachgefragt. Wer seine Nachbarn auch bei Angelegenheiten rund um Rente, Reha und Versicherung unterstützen möchte, kann sich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund melden. Das nötige Wissen für die Beratung erhalten Freiwillige in Schulungen durch die Rentenversicherung.

Versichertenberater und -beraterinnen müssen volljährig sein, ein Versichertenkonto bei der Deutschen Rentenversicherung Bund haben und entweder erwerbstätig sein oder eine Rente beziehen. Außerdem ist ein Wohnsitz in Deutschland Voraussetzung. Für Interessierte gibt es weitere Informationen unter www.drv-bund.de/versichertenberater.

Mitgestaltung durch die Soziale Selbstverwaltung

Die Mitglieder der Selbstverwaltung sind ebenfalls ehrenamtlich tätig. Sie entscheiden mit darüber, wofür Beiträge verwendet und welche Services ausgebaut werden. Auch legen sie Standards in Reha-Kliniken fest und nehmen eine Kontrollfunktion innerhalb der Verwaltung wahr. "Die Ehrenamtlichen der Sozialen Selbstverwaltung tragen dazu bei, die Sozialversicherung auszugestalten. Mit ihren Entscheidungen nehmen sie erheblichen Einfluss - und haben dabei immer das Wohl der Versicherten und der Beitragszahler im Blick", sagt Wohlfeil. Die Mitglieder der Selbstverwaltung setzen sich aus Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammen. Sie werden im Rahmen der alle sechs Jahre stattfindenden Sozialwahl bestimmt. Die nächste Sozialwahl findet 2029 statt.

Unabhängiges Entscheidungsgremium

Aus dem Kreis der Selbstverwaltung stammen auch die Mitglieder der 214 Widerspruchsausschüsse der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie überprüfen unabhängig strittige Entscheidungen. Zum Beispiel wenn Versicherte mit der Ablehnung einer beantragten Reha oder mit dem Ergebnis eines Statusfeststellungsverfahrens nicht einverstanden sind. Die Widerspruchsausschüsse können Entscheidungen der Verwaltung ändern oder eine erneute Überprüfung anstoßen.

Weiterführende Informationen

Der Ehrentag wurde initiiert von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und zusammen mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt umgesetzt. Anlass ist der 77. Geburtstag des Grundgesetzes. Unter dem Motto "Für dich. Für uns. Für alle." finden bundesweit Mitmach-Aktionen statt. Auch die Deutsche Rentenversicherung Bund wird mit verschiedenen Aktionen rund um den Ehrentag auf die Bedeutung des Ehrenamts aufmerksam machen. Mehr dazu unter www.ehrentag.de

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