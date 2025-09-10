Tradewind Finance

Tradewind Finance feiert 25-jähriges Jubiläum

Mönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire)

Tradewind Finance, ein internationaler Anbieter von Handelsfinanzierungen, freut sich, in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Dieses Jubiläum würdigt ein Vierteljahrhundert, in denen Exporteuren, Importeuren, Herstellern und weiteren Kunden innovative Liquiditätslösungen geboten wurden, um Wachstum und Erfolg zu ermöglichen.

Tradewind wurde im Jahr 2000 in Deutschland gegründet mit der Mission, Lieferanten bei der Überbrückung von Liquiditätsengpässen zu unterstützen und sie mit den nötigen Werkzeugen für einen sicheren Handel auszustatten. Ursprünglich begann das Unternehmen mit der Bereitstellung von Forderungsfinanzierungen für Textillieferanten in der Türkei, die an europäische Importeure verkauften. Bis heute sorgt Tradewind durch den Ankauf von Rechnungen dafür, dass Kunden schneller über ihr Kapital verfügen können und die Wartezeit auf lange Zahlungsfristen entfällt.

Betrachten wir die Gegenwart: Das Unternehmen entwickelt heute maßgeschneiderte Handelsfinanzierungen für Firmen weltweit, die in über 20 Branchen tätig sind und den internationalen Handel maßgeblich unterstützen.

„Diese vergangenen 25 Jahre waren nur dank unserer engagierten Teams und geschätzten Kunden möglich, die einige der innovativsten Produkte der Welt herstellen, vertreiben und vermarkten", sagt Ansgar Hütten, Executive Director bei Tradewind, anlässlich des silbernen Jubiläums des Unternehmens.

„Wir sind wirklich stolz auf das, was wir als Unternehmen erreicht haben, und auf den Erfolg unserer Kunden, die unsere Lösungen genutzt haben, um in neue Märkte zu expandieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre Lieferkettenbeziehungen zu stärken und vieles mehr."

In den vergangenen 25 Jahren hat Tradewind Niederlassungen auf vier Kontinenten aufgebaut und damit seinen praxisnahen Ansatz bekräftigt, Unternehmen dort zu unterstützen, wo sie tätig sind. Die heutige Mission von Tradewind entspricht derselben wie bei der Gründung: Das Unternehmen vereint Finanzierung, Forderungsausfallschutz und Inkassodienstleistungen in einer umfassenden Handelsfinanzierungslösung – mit dem Ziel, das Umlaufvermögen zu stärken, Risiken zu minimieren und einen sicheren grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen.

Durch Finanzkrisen, Covid-19, geopolitische Unsicherheiten, veränderte Handelspolitiken und weitere Störungen in den Lieferketten hinweg, hat Tradewind seine Kunden stets mit verlässlicher Liquidität unterstützt – damit deren Unternehmen sowohl in guten Zeiten als auch in herausfordernden Phasen erfolgreich bleiben konnten.

„Dank sorgfältiger Finanzplanung und Teams, die sich in erster Linie auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren, kann Tradewind auf 25 Jahre Erfolg zurückblicken – und gleichzeitig zuversichtlich in die nächsten 25 Jahre blicken, in denen wir weiterhin positiven Einfluss nehmen werden – für unsere Kunden, für uns selbst und für den internationalen Handel insgesamt", sagt René Pastor, CEO für Amerika und Europa.

Mehr lesen

contact@tradewindfinance.com

Original-Content von: Tradewind Finance, übermittelt durch news aktuell