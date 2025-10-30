Webasto Roof and Components SE

Effizient, vielseitig, leise: neue Pkw-Standheizung von Webasto

Gilching (ots)

Als Marktführer setzt Webasto mit der Thermo Top Evo Smart auf durchdachte Details und maximale Flexibilität.

In ihrem neuen Komfortheizbetrieb kann die Standheizung Thermo Top Evo Smart für Pkw bis zu zwei Stunden lang heizen. Dabei regelt sie nach Bedarf automatisch ihre Leistung. Die unterste Heizstufe wurde gegenüber ihrem Vorgängermodell, Thermo Top Evo, auf 1,8 kW abgesenkt, sodass sie angenehm leise und sehr effizient im Verbrauch von Kraftstoff und Strom ist. Das spart Kosten und Emissionen. Als Kraftstoffe sind Diesel und Benzin sowie moderne Biokraftstoffe inklusive HVO und E85 bei gleicher Leistung verwendbar.

Außerdem arbeitet die modernisierte Standheizung mit einer neuen Umwälzpumpe, deren Lebensdauer sich gegenüber ihrer Vorgängerin verdoppelt. Für eine optimierte Gerätesicherheit überprüft die neue Heizung automatisch bei jedem Start die Funktionalität der Pumpe über eine neue Schnittstelle. Soll das Gerät in großer Höhe heizen, garantiert ein optionales "Altitude-Kit" den Einsatz in bis zu 3.000 Metern Höhe. Für einen extra leisen Betrieb ist das "Silent-Kit" mit besonders starken Schalldämpfern zusätzlich wählbar.

Die Thermo Top Evo Smart erkennt automatisch die Art der Kommunikationsschnittstelle zum Fahrzeug und punktet mit einem universell passenden Pkw-Kabelbaum. Das vereinheitlicht den Einbau und spart Zeit in der Werkstatt. Auch für die Verbindung zum ebenfalls neuen Webasto Diagnosesystem ist die Schnittstelle einheitlich. Die Kommunikation des Heizgerätes erfolgt flexibel analog, über Webasto Bedienelemente, LIN oder CI-Bus - je nach vorhandener Fahrzeugumgebung. Zur Steuerung stehen verschiedene Bedienelemente inklusive kompakter Funkfernbedienungen und der ortsunabhängigen ThermoConnect App zur Auswahl.

Die neue Standheizung ist nicht nur für die Erstausstattung, sondern sogar für die Nachrüstung gegen Cyberangriffe geschützt und entsprechend nach ISO 21434 zertifiziert. Sie ist ab sofort und mit einer Garantieverlängerung von zwei auf drei Jahre erhältlich.

Das Heizgerät wärmt mit bis zu 5 kW und eignet sich daher auch für eine breite Fahrzeugpalette inklusive größerer Pkw-Modelle und Camper. Webasto entwickelt stetig neue passgenaue Einbaukits für Modelle aller Fahrzeughersteller, sodass die rund 1.000 zertifizierten Einbaupartner in Deutschland die Geräte schnell und sicher in die Fahrzeuge nachrüsten können.

Thermo Top Evo Smart ist eine sogenannte Wasser-Standheizung, denn sie erhitzt den im Fahrzeug vorhandenen Kühlmittelkreislauf. Sie gibt dann die Wärme über einen Wärmetauscher an die Luft weiter, die über die vorhandenen Luftauslässe im Armaturenbrett ins Fahrzeug gelangt. Die Frontscheibe taut ab und der Innenraum wird entfeuchtet und erwärmt.

