Mabuti GmbH

Murostar unterstützt bundesweiten Tattoo-Aktionstag zur Stammzellenspende am 20. September

Berlin (ots)

Am Samstag, den 20. September, wird Deutschlands Tattoo-Szene zum sozialen Akteur: Mehr als 200 Studios bundesweit nehmen am "Stammzellenspende Tattoo Tag" teil, der sich der Gewinnung neuer Stammzellenspender und Aufklärung in der jungen Zielgruppe widmet.

Unter dem Motto "Rette deinen dir (noch) unbekannten Zwilling" öffnen Studios nicht nur für neue Tattoos, sondern auch für ein lebensrettendes Anliegen: Vor Ort finden - je nach Kapazität - auch Typisierungsaktionen statt. Alle Einnahmen des Tages gehen zu gleichen Teilen an DKMS, MPS Deutschland und den Verein Stammzell Helden e.V..

Initiator des Aktionstags ist Jers Tattoo aus Osnabrück mit dem Projekt "Twinwin". Der Zuspruch aus der Szene ist groß - die Zahl teilnehmender Studios wächst täglich.

Ein starker Partner von Beginn an: Der Berliner Tattoo-Großhändler Murostar.com - Piercing & Tattoo Supply. Das Unternehmen beliefert Studios in ganz Europa und stellt für die Aktion gezielt Arbeitsmaterialien und exklusive Gutscheincodes bereit.

"Die Tattoo-Szene ist mehr als Subkultur. Sie ist Haltung, Gemeinschaft - und kann echte Wirkung entfalten", so ein Sprecher von Murostar.

Aktionstag auf einen Blick:

Datum: Samstag, 20.09.2025

Teilnehmende Studios: 200+ deutschlandweit

Kontakt: Jers Tattoo, Jimmy-Dean Laubinger

Mail: twinwin@jerstattoos.de

Über Murostar:

Murostar.com ist ein führender Anbieter für professionelles Tattoo- & Piercingzubehör - mit Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Partnerschaft.

Original-Content von: Mabuti GmbH, übermittelt durch news aktuell