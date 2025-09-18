Webasto Roof and Components SE

Webasto entwickelt Panoramadach mit Superhelden-Logo für limitierte Sonderedition

Bild-Infos

Download

Stockdorf (ots)

Der Automobilzulieferer Webasto aus Stockdorf bei München hat für den indischen Automobilhersteller Mahindra ein außergewöhnliches Dachsystem entwickelt: Die limitierte Batman-Edition des Elektro-SUV BE6 ist mit einem Panoramadach ausgestattet, das das ikonische Fledermaus-Logo aus der "The Dark Knight"-Reihe trägt.

Das Emblem ist in ein spezielles Lichtkonzept eingebettet und macht das Dach zum markanten Designelement der Sonderauflage, die auf 999 Fahrzeuge begrenzt ist. "Das Dach für die Batman-Edition ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Funktionalität und Emotion verbinden lassen", sagt Jan Henning Mehlfeldt, der bei Webasto für das globale Dachgeschäft verantwortlich ist.

Webasto gilt weltweit als einer der führenden Anbieter von Dachsystemen für die Automobilindustrie und liefert auch das Panoramadach für die Serienversion des Mahindra BE6. Mit individuell anpassbaren Lichtfunktionen, transparenten Drucktechniken und einer großen Bandbreite an Designoptionen bietet das Unternehmen Fahrzeugherstellern Möglichkeiten zur Differenzierung und macht Dächer zunehmend zu Trägern von Emotion und Markenidentität.

Original-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuell