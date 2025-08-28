Webasto Roof and Components SE

Caravan Salon: Webasto stellt Klimaanlagen mit umweltfreundlichem Kältemittel vor

Bild-Infos

Download

Stockdorf (ots)

Pünktlich zum Caravan Salon 2025 präsentiert Webasto, Experte für Heiz- und Kühlgeräte, seine Aufdachklimaanlagen in allen Größen mit dem klimaschonenden Kältemittel R32. Das deutsche Unternehmen zeigt seine Thermolösungen am Stand 13A60 in Halle 13.

Beim Campen gibt es kaum etwas Schöneres als die Freiheit und die Nähe zur Natur. Um die Umwelt bestmöglich zu schützen, legt Webasto großen Wert darauf, seine Produkte möglichst nachhaltig zu gestalten. Ein Beitrag dazu ist die Umstellung seiner Cool Top Trail Aufdachklimaanlagen auf das Kältemittel R32. Ab September 2025 gibt es alle Größen des Klimagerätes mit dem umweltfreundlichen Gas als "G-Reihe".

R32, auch bekannt als Difluormethan, ist ein modernes Kältemittel, das gegenüber dem bisher marktüblichen Mittel R410A verschiedene Vorteile bietet. So hat es ein niedrigeres globales Erwärmungspotenzial (GWP) von 675 im Vergleich zu R410A mit einem GWP von 2.088. Außerdem ist R32 effizienter: Um dieselbe Menge an kühler Luft zu produzieren, brauchen die neuen Cool Top Trail Anlagen eine geringere Menge R32 als die Geräte, die das bisherige Kältemittel R410A verwenden. Ein weiterer Vorteil: Die Ausführungen 20G, 24G und 28G sind um je 0,5 Kilogramm leichter als ihre Vorgänger. Preislich gibt es zwischen den herkömmlichen und den neuen G-Modellen keinen Unterschied.

Cool Top Trail gibt es in verschiedenen Varianten mit Kühlleistungen zwischen 2,0 und 3,6 Kilowatt für Reisemobile, Camper Vans und Wohnwagen von bis zu zehn Metern Länge. Alle Cool Top Trail Anlagen verfügen standardmäßig außerdem über eine Wärmepumpenfunktion, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5 Grad Celsius funktioniert und für Wärme im Fahrzeuginnenraum sorgt. Die leistungsstarken Anlagen arbeiten in einem Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 Grad Celsius und sorgen stets zuverlässig für angenehme Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit. Dank ihres leisen Betriebs und einer speziellen Schlaffunktion bleibt auch die Nachtruhe ungestört - zur Freude für Camper und ihre Nachbarn.

Original-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuell