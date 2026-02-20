Islamic Relief Deutschland e.V.

Islamic Relief Deutschland beginnt Ramadan-Verteilung 2026 für 120.000 Menschen weltweit

Pünktlich zum Ramadanbeginn am Mittwochabend, hat die Kölner Hilfsorganisation Islamic Relief Deutschland mit ihren Ramadan-Verteilungen an 120.000 Menschen begonnen. Gemeinsam mit ihrem internationalen Hilfsnetzwerk plant sie, mehr als 550.000 Menschen weltweit mit Lebensmittelpaketen zu versorgen - darunter Familien, die in Ländern wie dem Sudan und Gaza unter Krieg und Hunger leiden. Die großzügigen Spenden der Muslime zu Ramadan gewinnen global vor allem an Wichtigkeit in einer Zeit, in der viele internationale Regierungen ihre Hilfeleistungen kürzen. Die Zakat-Spenden werden auf das Vierfache des internationalen Hilfsbudgets der G7-Staaten geschätzt.

Die humanitäre Hilfsorganisation sammelt im Laufe des Monats Spenden, um noch mehr Menschen global unterstützen zu können - im Jahr 2025 konnte das internationale Islamic Relief Netzwerk dank großzügiger Spenden während des Ramadan mehr als 840.000 Menschen weltweit unterstützen.

Amin Hasanein, Koordinator für Climate Advocacy und Community Fundraising bei Islamic Relief Deutschland, erklärt: "Kriege, Klimawandel und Ungleichheit bedeuten, dass viele Menschen täglich ums Überleben kämpfen und Millionen von Familien hungern müssen. Unsere Lebensmittelpakete können vielen bedürftigen Menschen weltweit Trost spenden, die sonst nicht genug zu essen hätten, um ihr Fasten zu brechen."

Spenden im Ramadan viermal so hoch wie gesamtes Hilfsbudget der G7-Staaten

Muslimische Wohltätigkeitsspenden - bekannt als Zakat - erreichen während des Fastenmonats Ramadan ihren Höhepunkt. Jährlich spenden Muslime weltweit schätzungsweise 550 bis 600 Milliarden Dollar an Zakat für wohltätige Zwecke (1) - etwa viermal so viel, wie das gesamte internationale Hilfsbudget der G7-Staaten (USA, Deutschland, Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien) zusammen (2).

Hasanein sagt: "Angesichts der Kürzungen der Hilfeleistungen durch internationale Regierungen ist es ermutigend zu sehen, dass muslimische Gemeinschaften auf der ganzen Welt und in Deutschland so viel Mitgefühl und Menschlichkeit zeigen."

Lebensmittelpakete für Hunderttausende in Afghanistan, Gaza, Jemen, Syrien und Sudan

Die ersten Lebensmittelpakete von Islamic Relief werden u.a. Menschen in Afghanistan, Gaza, Jemen, Sudan und beispielsweise auch gezielt Rohingya-Gemeinschaften in Bangladesch erreichen:

43.000 Palästinenser im Gazastreifen, wo 77 Prozent der Bevölkerung Hunger leiden und rund 246.000 Kinder wegen Unterernährung behandelt werden müssen

32.000 Menschen im Sudan, wo fast drei Jahre Krieg die weltweit größte Hungerkrise verursacht und einige Gebiete in eine offizielle Hungersnot getrieben haben

38.000 Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch, die in riesigen Lagern ausharren, da weltweite Hilfekürzungen zu einer Reduzierung der Lebensmittelrationen und zur Einstellung lebenswichtiger Dienstleistungen geführt haben

32.000 Menschen im Jemen, der unter jahrelangem Krieg und wirtschaftlichem Zusammenbruch leidet, wodurch viele Menschen ohne Arbeit und Einkommen sind

26.000 Menschen in ländlichen Gebieten Afghanistans, wo sich die Menschen noch immer von einer Reihe tödlicher Erdbeben erholen

23.000 Menschen in Syrien, wo Familien nach mehr als einem Jahrzehnt der Gewalt und Vertreibung versuchen, ihr Leben und ihre Existenzgrundlage wiederaufzubauen

50 bis 90 Kilogramm schwere Lebensmittelpakete ernähren eine Familie im Ramadan

Die Lebensmittelpakete sind groß genug, um eine ganze Familie während des gesamten Monats Ramadan zu versorgen - die meisten Pakete wiegen zwischen 50 und 90 kg. Alle Pakete enthalten Grundnahrungsmittel wie Reis, Zucker, Datteln und Öl, aber der übrige Inhalt variiert je nach lokalem Geschmack. In Kenia enthalten die Pakete mehrere Kilogramm Bohnen, während andere lokale Lebensmittel wie Hummus und Auberginen (Libanon), Weißkäse und Sahne (Albanien) und Kokosnussöl (Sri Lanka) enthalten.

In vielen Ländern versorgt Islamic Relief Familien auch mit Bargeldhilfen oder Gutscheinen, damit sie selbst Lebensmittel kaufen und die angeschlagenen lokalen Märkte unterstützen können, und organisiert gemeinschaftliche Iftars, bei denen Familien gemeinsam ihr Fasten brechen können.

Zu den weiteren Ländern, in denen Islamic Relief Deutschland Lebensmittelpakete verteilt, gehören u.a. Äthiopien, Bosnien, Libanon, Kosovo, Nigeria, Indonesien, Malawi, Mali, Marokko, Pakistan und der Südsudan.

1 Diese Zahl stammt aus einem Bericht der Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (ESCWA) der Vereinten Nationen und der Islamischen Entwicklungsbank, in dem der Beitrag der islamischen Sozialfinanzierung zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bewertet wird.

2 Basierend auf Zahlen aus dem OECD Data Explorer gaben die G7-Staaten im Jahr 2024 insgesamt 156,7 Milliarden US-Dollar für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit aus. Es wird prognostiziert, dass diese Zahl im Zeitraum 2025-2026 erheblich sinken wird.

