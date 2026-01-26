Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft": Große Solidarität in herausfordernden Zeiten

Über 83 Mio. Euro Spenden für humanitäre Projekte in 2025 - Nothilfe-Bündnis verzeichnet Zuwachs entgegen aktuellem Trend

Bonn (ots)

Zum Jahresanfang zieht "Aktion Deutschland Hilft", das Bündnis renommierter Hilfsorganisationen, eine positive Bilanz: Dank der Solidarität zahlreicher Spender:innen konnten im Jahr 2025 über 83 Millionen Euro für humanitäre Hilfe mobilisiert werden. Die Mittel ermöglichen schnelle, flexible und lebensrettende Hilfe in einigen der größten Krisenregionen der Welt. "Hinter jeder Spende steht konkrete Hilfe - ein warmes Zelt, eine medizinische Behandlung oder Nahrung für eine Familie", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Wir danken allen Spenderinnen und Spendern von Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen und die gelebte Solidarität in außergewöhnlich herausfordernden Zeiten." Besonders erfreulich: Das Spendenergebnis erfuhr 2025 im Vergleich zum Vorjahr - und entgegen der bundesweiten Prognose des Deutschen Spendenrats - sogar eine Steigerung um etwa 15 Prozent. Im vergangenen Jahr erreichten die Bündnisorganisationen mit ihren Hilfsmaßnahmen dank der Unterstützung 72Millionen Menschen in 836 Projekten und 93 Ländern weltweit.

Humanitäre Hilfe 2025: Konkrete Projekte in akuten und langanhaltenden Krisen

Herausfordernd war und ist die Unterstützung geflüchteter Menschen, die von gewaltsamen Auseinandersetzungen und Kriegen betroffen sind. Im April 2025 bezifferte das Flüchtlingshilfswerk der UN (UNHCR) ihre Zahl auf über 122 Millionen. Besonders betroffen: Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine, Gaza und dem Sudan.

Zum Beispiel Ukraine: Schutz, Wärme und psychosoziale Hilfe im vierten Kriegsjahr

Auch 2025 blieb der Bedarf enorm. Bündnisorganisationen unterstützten u.a. mit:

Mobiler medizinischer Versorgung in schwer erreichbaren Gebieten

Winterhilfe: Verteilung von Heizmaterial, Öfen, Decken und warmer Kleidung

Bargeldhilfen ("Cash Assistance"), damit Familien selbstständig Lebensmittel, Medikamente oder Reparaturen bezahlen können

Psychosozialen Angeboten für traumatisierte Kinder und Erwachsene

Zum Beispiel Gaza und Naher Osten: Nothilfe unter extremen Bedingungen

In einem hochkomplexen humanitären Umfeld leistete das Bündnis lebenswichtige Unterstützung durch:

Mobile Kliniken und Notfallambulanzen zur Behandlung von Verletzten und chronisch Kranken

Trinkwasseraufbereitung und Hygiene-Kits, um Krankheitsausbrüche zu verhindern

Lebensmittelpakete und warme Mahlzeiten für geflüchtete Familien

Psychosoziale Ersthilfe für Kinder und Eltern

Zum Beispiel Sudan und Ostafrika: Hungerbekämpfung und Schutz für Vertriebene

Konflikt, Flucht und Hunger bestimmen die Lage. Hilfe erfolgte über:

Therapeutische Ernährung für akut mangelernährte Kinder

Wasser- und Sanitärprojekte u.a. durch Brunnenbau, Latrinen, Hygieneaufklärung

Bargeld- und Gutscheinprogramme, auch um lokale Märkte zu stärken und Familien bedarfsgerecht zu unterstützen

Unterstützung von Geflüchteten in Grenzregionen durch Notunterkünfte und Basisversorgung

Große humanitäre Herausforderungen warten 2026 auf das Bündnis

Auch im kommenden Jahr werden Millionen Menschen auf lebensrettende Nothilfe und anhaltende Unterstützung angewiesen sein. Der Fokus im Bündnis liegt auf bewährten Hilfsansätzen in besonders betroffenen Regionen. Ein Hauptaugenmerk wird - neben den bereits beschriebenen Krisengebieten - auf dem afrikanischen Kontinent liegen, wo zahlreiche Konflikte für Hunger und Vertreibung sorgen. "Unsere Hilfe bleibt konkret, flexibel und nah an den Menschen. Doch dafür brauchen wir auch in Zukunft Solidarität", so Maria Rüther. "Aktion Deutschland Hilft" unterstützt konkrete Hilfsmaßnahmen der Bündnisorganisationen u.a. in folgenden Bereichen:

Ernährungssicherungsprogramme und Behandlung von Mangelernährung

Wasser- und Landwirtschaftsprojekte (u.a. durch klimaresilientes Saatgut), die Gemeinden widerstandsfähiger gegen Wetterextreme machen

Auf- und Ausbau von Frühwarnsystemen und Katastrophenvorsorge, um zukünftige Krisen abzumildern

Ein Schimmer Hoffnung in unsicheren Zeiten: Aminata unterstützt Geburten

Auch für das Jahr 2025 gibt es unzählige positive Geschichten aus den Projekten der Bündnisorganisationen zu erzählen, die Mut machen. Zum Beispiel die von Aminata. Als ausgebildete Hebamme begleitete sie in Sierra Leone Geburten - und rettete Leben. Denn die medizinische Versorgung und Ausstattung in dem westafrikanischen Land ist oftmals unzureichend. Nach ihrer Ausbildung an einer Hebammenschule, die von unserer Bündnisorganisation action medeor unterstützt wurde, ging Aminata zurück in ihr Heimatdorf. Dort, so sagt sie, werde sie "am meisten gebraucht."

Mehr über die wirksame Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier.

"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für Millionen notleidender Menschen weltweit.

Spenden-Stichwort: "Nothilfe weltweit"

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

