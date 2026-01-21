Ukraine: Im härtesten Kriegswinter fehlen Heizung und Strom / Kinder schlafen in Kleidung und Schuhen, um warm zu bleiben / Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" leisten Akuthilfe

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Kein Strom, keine Wärmeversorgung, geplatzte Wasserleitungen in Heizsystemen, bei Temperaturen bis minus 20 Grad: Für die Menschen in der Ukraine ist es der härteste Winter seit der Eskalation des Krieges vor rund vier Jahren. Das ukrainische Energiesystem steht unter systematischem Beschuss, der gezielt genau die Infrastruktur zerstört, die die Menschen zum Überleben bräuchten. Rund eine Million Haushalte sind allein in Kiew ohne Strom, etwa 600.000 Menschen haben die Stadt verlassen.

Die ohnehin erschöpften Frauen, Männer und Kinder in den kriegsgeschüttelten Regionen müssen fast unmögliche Entscheidungen treffen: in eiskalten Wohnungen bleiben oder lebensgefährliche Wege riskieren, auf der Suche nach Wärme? Teams unserer Bündnisorganisation CARE berichten aus Dnipro, dass Kinder vollständig angezogen - teils sogar mit Schuhen - schlafen, um warm zu bleiben und im Notfall schnell fliehen zu können. "Der Schutz von Zivilbevölkerung und Infrastruktur ist keine Option, sondern eine Verpflichtung nach dem humanitären Völkerrecht", betont Michael McGrath, Länderdirektor von CARE in der Ukraine.

Bündnisorganisationen verteilen mobile Öfen und Heizmaterial

Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" leisten lebensrettende Nothilfe. So hält Help - Hilfe zur Selbsthilfe Wärmestuben bereit, verteilt Heizmaterial, warme Mahlzeiten und repariert Infrastruktur, um den Menschen Schutz vor der Kälte zu bieten. In einigen Regionen, unter anderem Charkiw, Cherson und Saporischschja, stellt Help Kraftstoff bereit, damit lokale Behörden Heizung und Basis-Dienstleistungen aufrechterhalten können. World Vision verteilt neben Nahrung auch mobile Öfen und Bargeld zum Kauf von Heizmaterial und warmer Kleidung. Diese akute Winterhilfe erreicht Menschen entlang einer 1.200 Kilometer langen Frontlinie.

"Für die vom Krieg zermürbten Menschen in der Ukraine ist es gerade in diesem grausamen Winter eine Frage von Leben und Tod, dass wir ausreichend Spenden haben, um zu helfen", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".

