Mehr Hilfe nötig: Katastrophale Lage im Sudan spitzt sich weiter zu / Organisationen aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" leisten Nothilfe - und warnen vor Verschärfung der humanitären Krise

Seit zweieinhalb Jahren versinkt der Sudan in einem verheerenden Bürgerkrieg. Mehr als 30 Millionen Menschen - rund zwei Drittel der Bevölkerung - sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, über 12 Millionen wurden vertrieben oder befinden sich auf der Flucht. Zuletzt hat die Gewalt vor allem in der Stadt Al-Faschir massiv zugenommen. Hunderttausende sind hier eingeschlossen - mit dramatischen Folgen. "Die humanitäre Lage im Sudan ist eine der schlimmsten weltweit - und sie droht weiter zu eskalieren", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Millionen Menschen versuchen, irgendwie zu überleben, darunter viele Frauen und Kinder. Unsere Bündnisorganisationen sind unter schwierigsten Bedingungen im Einsatz, um Leben zu retten. Dafür braucht es mehr internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung."

Medizinische Hilfe trotz zerstörter Infrastruktur

Der Bürgerkrieg hat das sudanesische Gesundheitssystem nahezu zum Erliegen gebracht - die meisten Kliniken sind geschlossen, während der medizinische Bedarf explodiert. Die Bündnisorganisation action medeor sorgt dafür, dass lebenswichtige Medikamente und Verbrauchsmaterialien die Menschen trotzdem erreichen: So steht eine Hilfslieferung mit 2,5 Tonnen medizinischem Equipment und Medikamenten für den Versand in den Sudan bereit. Empfänger ist u.a. das Mother-of-Mercy-Krankenhaus im Süden des Landes, das viele Flüchtlinge aus den umkämpften Regionen behandelt. Dr. Tom Catena, Chefarzt des Mother-of-Mercy-Hospitals, beschreibt die Lage eindringlich: "Der Bedarf an Behandlung ist enorm gestiegen, zugleich sind unsere Ressourcen stark eingeschränkt. Ohne Hilfslieferungen können wir den Betrieb nicht aufrechterhalten."

Schwangere Frauen, Kinder & Binnenvertriebene besonders im Fokus

Rund 26 Millionen Menschen sind von Unterernährung betroffen. CARE reagiert mit wichtigen Nothilfe-Maßnahmen wie Nahrungsmittelhilfe, Bargeldprogrammen und Ernährungszentren für Kinder und schwangere Frauen. Ein Hauptfokus liegt auf der Unterstützung von Frauen, Kindern und Binnenvertriebenen, die zu den am stärksten gefährdeten Gruppen zählen. So verteilt CARE in mehreren Bundesstaaten Lebensmittelkörbe, betreibt Notküchen und leistet medizinische Hilfe. Die Nothilfe-Maßnahmen werden weiter aufgestockt.

Unsere Bündnisorganisation World Vision ist unter anderem in Ost-und Süd-Darfur aktiv. Sie verbessert die Versorgung mit Wasser und Hygiene, unterstützt medizinische Grundversorgung und Ernährung, bietet aber auch Schutzmaßnahmen für Frauen und Kinder an. Dazu zählen Prävention und psychosoziale Unterstützung nach geschlechtsspezifischer Gewalt, Einkommensförderung für gefährdete Frauen und Hilfe für unbegleitete Minderjährige oder Menschen mit Behinderungen. "Wir sind sehr besorgt, denn der Bedarf an lebensrettenden Hilfen wird angesichts der aktuellen Entwicklung weiter steigen, kann aber schon jetzt nicht gedeckt werden", sagt Thomas Heddago, Sudan-Referent von World Vision Deutschland.

Hygienemaßnahmen sollen Lebensbedingungen verbessern

In der Region Gedaref arbeitet arche nova eng mit der sudanesischen Partnerorganisation HOPE zusammen. Ziel ist es, Krankheiten vorzubeugen und die Lebensbedingungen der Binnenvertriebenen zu verbessern. Zu den Maßnahmen gehören:

Verteilung von Hygieneartikeln wie Seife, Wasserkanistern und Hygiene-Kits für Frauen und Mädchen

Ausbildung lokaler Hygienehelfer:innen zur Aufklärung und Unterstützung in den Gemeinden

Verbesserung der sanitären Infrastruktur durch Reinigung, Desinfektion und fachgerechte Abfallentsorgung

Inklusion von Menschen mit Behinderung, um niemanden von der Hilfe auszuschließen

arche nova verbindet akute Nothilfe mit langfristiger Stärkung lokaler Strukturen - für mehr Widerstandsfähigkeit in einer sich rasch verändernden Krisenlage.

