"Aktion Deutschland Hilft" und WDR rufen zu Spenden gegen den Hunger auf / Mit mehr als 30 Hilfsprojekten weltweit werden durch das "WDR 2 Weihnachtswunder" Menschen in Not unterstützt

Die Zahlen sind alarmierend: 673 Millionen Menschen waren nach jüngsten Zahlen der UN im Jahr 2024 weltweit von Hunger betroffen. Obwohl dies einem leichten Rückgang entspricht, nahm vor allem in Teilen des afrikanischen Kontinents und Westasiens der Hunger weiter zu. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" ruft das "WDR 2 Weihnachtswunder" bereits zum vierten Mal zu Spenden auf. "Es ist erschreckend zu beobachten, wie viele Menschen teilweise über mehrere Generationen hinweg in einem Kreislauf aus Armut und Hunger feststecken", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin bei "Aktion Deutschland Hilft". "Jede Spendenaktion - ob groß oder klein - kann bereits einiges bewirken und einen Teil dazu beitragen, dass im Großen knapp 3,7 Millionen Menschen von den finanzierten Projekten profitieren", so Rüther. Besonders gravierend sind die Auswirkungen von Hunger für Kinder, die einem größeren Risiko von irreparablen Folgeschäden ausgesetzt sind. Im Jahr 2024 hatten in 26 Ländern etwa 37,7 Millionen Kinder zu wenig zu essen.

Spendenaktionen aus ganz NRW enden mit Höhepunkt in Essen

Seit Beginn des "WDR 2 Weihnachtswunders" haben bereits zahlreiche Vereine, Schulen, Unternehmen, private Initiativen und weitere Organisationen Spendenaktionen gegen den Hunger in der Welt initiiert. Rund um die Uhr können außerdem Musikwünsche gegen eine Spende auf wdr2.de abgegeben werden. Die Spenden kommen in diesem Jahr mehr als 30 Hilfsprojekten weltweit zugute. In Deutschland werden die "Tafeln Nordrhein-Westfalen e.V." unterstützt. "Wir erleben jedes Jahr eine beispiellose Solidarität und Anteilnahme der Menschen in Nordrhein-Westfalen", so Rüther. "Wir sind überwältigt von der Kreativität und Vielzahl an Spendenaktionen". Auch in diesem Jahr gipfelt das "WDR 2 Weihnachtswunder" in einem besonderen Höhepunkt: Vom 13. bis zum 17. Dezember senden die bekannten WDR 2 Moderator:innen Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug live aus dem Glashaus vom Essener Weihnachtsmarkt. Begleitet wird die Aktion von prominenten Gästen, Musik-Acts und engagierten Menschen aus der Region. Unter anderem haben sich The BossHoss, Kamrad, Stefanie Heinzmann und Johannes Oerding angesagt.

Hilfsprojekte fokussieren Krisenregionen im Sudan, Jemen oder Gaza

In einigen Regionen der Welt sind bereits weite Teile der Bevölkerung akut vom Hungertod bedroht. Allein knapp die Hälfte dieser Menschen, die sich laut Hunger-Index IPC des Welternährungsprogramms in Stufe 5 - der höchsten Stufe der Hungersnot - befinden, leben derzeit im Sudan. Auch im Gazastreifen, dem Südsudan, dem Jemen, Haiti oder Mali ist die Ernährungslage prekär.

Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" setzen auf klare Prioritäten, um mit vorhanden Ressourcen den Menschen zu helfen, die besonders vulnerabel sind, darunter Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Im Fokus stehen in diesem Jahr drei Schwerpunkte:

Stärkung der Gesundheitsversorgung

Hilfe für Menschen in Kriegsgebieten und für Geflüchtete

Unterstützung für eine klimaangepasste Landwirtschaft

Die Spenden gehen in bestehende Hilfsprojekte, die sofort realisiert werden können und in neue Maßnahmen, die im kommenden Jahr starten. Viele Komponenten der ausgewählten Projekte sind nur durch Spenden des "WDR 2 Weihnachtswunder" möglich.

"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für das "WDR 2 Weihnachtswunder".

Spenden-Stichwort: WDR 2 Weihnachtswunder 2025

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

