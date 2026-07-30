Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Deutscher Jugendfeuerwehrtag 2026 in Hannover: Die wichtigsten Termine und Höhepunkte

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Berlin/Hannover (ots)

Vom 4. bis 6. September 2026 wird Hannover zum Treffpunkt von Jugendfeuerwehren aus ganz Deutschland. In der niedersächsischen Landeshauptstadt findet der 26. Deutsche Jugendfeuerwehrtag statt. Drei Tage lang stehen Gemeinschaft, Engagement und die Leistungen junger Feuerwehrangehöriger im Mittelpunkt.

Den Auftakt in das abwechslungsreiche Programm bildet am Freitag, 4. September, die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Opernplatz. Hier kommen alle Teilnehmenden zusammen und feiern gemeinsam den Start des Deutschen Jugendfeuerwehrtages. Auch die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, den Beginn des dreitägigen Treffens mitzuerleben.

Am Samstag, 5. September, trainieren die teilnehmenden Wettbewerbsgruppen im Erika-Fisch-Stadion und bereiten sich auf die Deutsche Meisterschaft am Sonntag vor. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, beim Training dabei zu sein und die Gruppen bei ihrer Vorbereitung zu beobachten. Parallel findet die Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr statt.

Am Sonntag, 6. September, erwartet die Besucherinnen und Besucher im Erika-Fisch-Stadion ein besonderer Höhepunkt: die Deutsche Meisterschaft im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr. Die besten Jugendfeuerwehr-Gruppen aus den Bundesländern treten an und zeigen ihr Können. Im Mittelpunkt steht, neben den feuerwehrtechnischen und sportlichen Aufgaben, die Zusammenarbeit innerhalb der Teams. Parallel organisiert die Niedersächsische Kinder- und Jugendfeuerwehr einen "Niedersachsen-Cup". Es wird also viel los sein im Stadion! Auch hier sind Zuschauer und Zuschauerinnen ausdrücklich erwünscht - zum Mitfiebern und Anfeuern.

Hintergrund

Der Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche bundesweit aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement, Verlässlichkeit und Kameradschaft.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://jugendfeuerwehr.de/veranstaltungen/djf-tag-2026/

Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

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