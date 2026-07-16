Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Beeindruckende Leistungen der deutschen Gruppen bei der Jugendfeuerwehr-Weltmeisterschaft in Tschechien

Sumperk (Tschechien) (ots)

Das Mädchenteam Oberneukirchen 2 belegt Platz 8 in der Mädchenwertung, Dassendorf Platz 17 in der Einzelwertung Gemischt und Oberneukirchen 1 Platz 23 in der Einzelwertung Gemischt

Bei den 25. Internationalen Jugendfeuerwehrbewerben in Sumperk im italienischen Trentino traten 55 Gruppen aus 22 Nationen an. Für Team Deutschland waren die Jugendfeuerwehr Dassendorf (Schleswig-Holstein) sowie zwei Gruppen der Jugendfeuerwehr Oberneukirchen (Bayern) - darunter ein Mädchenteam - am Start. Das Mädchenteam Oberneukirchen 2 erreichte in der Einzelwertung Mädchen einen eindrucksvollen 8. Platz und in der Gesamtwertung Platz 20. Dassendorf erreichte in der Einzelwertung Gemischt einen hervorragenden 17. Platz und Platz 28 in der Gesamtwertung. Oberneukirchen 1 erreichte in der Einzelwertung Gemischt Platz 23 und in der Gesamtwertung Platz 36.

"Die drei deutschen Teams haben großen Kampfgeist bewiesen und heute starke Leistungen mit hervorragenden Zeiten gezeigt. Im Bewerb fehlten am Ende nur Kleinigkeiten - dann wären alle Durchgänge fehlerfrei absolviert worden", erklärt Bundesjugendleiter Christian Patzelt. "Diese tollen Jugendlichen und Jugendleiter mit ihren so engagierten Fans haben diesen Bewerb zu einem gigantischen Erlebnis gemacht. Ich bin so begeistert!"

Gastgeber Tschechien ist neuer Weltmeister

Neuer Weltmeister ist das Jugendfeuerwehr-Team Bludov aus Tschechien, zweiter die Gruppe Písková Lhota aus Tschechien. Den dritten Platz erkämpfte sich Winden-Windegg aus Österreich. In der Mädchenwertung sicherte sich ebenfalls Tschechien den ersten Platz. Österreich erreichte in der Mädchenwertung den zweiten Platz, Polen den dritten Platz.

Die drei deutschen Teams hatten sich beim Bundesentscheid im Internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerb am 7. September 2025 in Andernach in Rheinland-Pfalz für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften qualifiziert.

Die Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung des Weltfeuerwehrverbandes CTIF findet bereits zum 25. Mal statt. Im Rahmen der Veranstaltung erleben die Jugendlichen unter anderem eine Lagerolympiade, eine Ausstellung der Nationen, eine abendliche Präsentation der Nationen als Bühnenprogramm und viele Gelegenheiten, Freundschaften mit den Kameradinnen und Kameraden aus anderen Ländern zu knüpfen.

Hintergrund

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche bundesweit aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement, Verlässlichkeit und Kameradschaft.

Das 1900 in Paris gegründete Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu, kurz: CTIF, ist der internationale Feuerwehrverband. Darin sind die Feuerwehren von fast 40 Nationen organisiert. Vorsitzender der 1973 gegründeten Internationalen Jugendleiter/-innen-Kommission ist aktuell der stellvertretende Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr, Jörn-Hendrik Kuinke.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

https://jugendfeuerwehr.de/veranstaltungen/weltmeisterschaft-2026

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell