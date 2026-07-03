Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung 2026 in Tschechien mit 22 Nationen: Drei deutsche Gruppen am Start

Berlin (ots)

Vom 13. bis 18. Juli 2026 treffen sich bei der 25. Internationalen Jugendfeuerwehrbegegnung des Weltfeuerwehrverbandes CTIF Jugendfeuerwehren aus 22 Nationen in Sumperk (Tschechien). Für das "Team Deutschland" gehen zwei Gruppen der Jugendfeuerwehr Oberneukirchen (Bayern) sowie eine Gruppe der Jugendfeuerwehr Dassendorf (Schleswig-Holstein) an den Start.

Während der einwöchigen Veranstaltung am Fuße des Altvatergebirges erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit einer Lagerolympiade, einer Präsentation der Nationen auf der Bühne, einer internationalen Ausstellung sowie zahlreichen Möglichkeiten, neue Freundschaften mit Jugendfeuerwehrangehörigen aus aller Welt zu knüpfen. Den Höhepunkt bildet die Jugendfeuerwehr-Weltmeisterschaft, bei der 55 Mannschaften aus 22 Ländern - darunter auch Teams aus Japan und der Ukraine - ihr Können unter Beweis stellen.

"Für unsere Jugendlichen ist die Teilnahme an dieser internationalen Begegnung etwas ganz Besonderes. Sie haben sich über viele Monate intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet und können nun zeigen, was sie als Team leisten. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung die einmalige Gelegenheit, Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennenzulernen, sich auszutauschen und Freundschaften über Grenzen hinweg zu schließen. Genau dieser internationale Zusammenhalt macht den besonderen Reiz der CTIF-Jugendfeuerwehrbegegnung aus", betont Bundesjugendleiter Christian Patzelt.

Der Internationale Bewerb des CTIF ist ein zweiteiliger Wettbewerb nach internationalen Regeln. Im feuerwehrtechnischen A-Teil ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren, der sportliche B-Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben für die insgesamt neun Läufer/-innen. Alle zwei Jahre treffen sich die besten Jugendfeuerwehr-Teams des Weltfeuerwehrverbandes CTIF und messen sich im internationalen Vergleich.

Hintergrund

Die Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche bundesweit aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement, Verlässlichkeit und Kameradschaft.

Das 1900 in Paris gegründete Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu, kurz: CTIF, ist der internationale Feuerwehrverband. Darin sind die Feuerwehren von fast 40 Nationen organisiert. Vorsitzender der 1973 gegründeten Internationalen Jugendleiterkommission ist aktuell der stellvertretende Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr, Jörn-Hendrik Kuinke.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://jugendfeuerwehr.de/veranstaltungen/weltmeisterschaft-2026/

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