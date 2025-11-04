BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Einladung zur Online-Pressekonferenz "Energiewende auf dem Dach: Wie geht es sicher?"

Berlin (ots)

Wir laden herzlich zu einer gemeinsamen Pressekonferenz des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ein:

„Energiewende auf dem Dach: Wie geht es sicher?“

am 28. November 2025, um 9:30 Uhr

Die Pressekonferenz findet online via MS Teams statt.

Ihre Gesprächspartner sind

Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH

Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU

André Büschkes, Dachdeckermeister und Mitglied im Vorstand der BG BAU

Mit dem Solarboom wird zwangsläufig mehr auf Dächern und in der Höhe gearbeitet. Das erhöht das Risiko für Durchsturz- und Absturzunfälle: Diese sind auch 2025 die häufigste Ursache für schwere und tödliche Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft. Im ersten Halbjahr ereigneten sich besonders häufig Absturzunfälle von Dächern, vor allem als Durchstürze durch nicht durchtrittsichere Dachflächen sowie durch Lichtplatten und Lichtbänder.

Deshalb starten der ZVDH und die BG BAU eine gemeinsame Aktion mit dem Ziel, für eine fachmännische und sichere Energiewende zu sensibilisieren und Risiken für Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Passantinnen und Passanten zu vermeiden.

Wenn Sie an der Online-Pressekonferenz teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte an: mit einer E-Mail an presse@bgbau.de oder über unser Presseportal unter www.bgbau.de/einladung-pressekonferenz.

Nach Ihrer Akkreditierung schicken wir Ihnen den Einwahllink zur Online-Pressekonferenz.

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell