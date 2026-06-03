Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

DFV und AGBF Bund gründen Arbeitskreis Künstliche Intelligenz

Ziele: Mitentwicklung einer Cloud für KI-Anwendungen, Schaffung von Rahmenbedingungen sowie Kompetenzaufbau

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Hannover/Berlin (ots)

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation. Dieser Veränderungsprozess durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien macht auch vor den Feuerwehren nicht Halt. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund) haben daher nun im Rahmen der gemeinsamen Facharbeit im Fachausschuss "Leitstellen und Digitalisierung der deutschen Feuerwehren" den Arbeitskreis Künstliche Intelligenz gegründet. Der Startschuss fiel passenderweise in Hannover im Rahmen der Weltleitmesse INTERSCHUTZ, bei der unter dem Leitwort "Safeguarding tomorrow" auch Technologien vorgestellt werden, die aktuell und in Zukunft in die Arbeit der Feuerwehren Einzug halten.

"Vor dem Hintergrund der schnellen Verfügbarkeit von Informationen in einem sich rasch wandelnden sicherheitspolitischen und gesellschaftlichen Umfeld sowie dem Zwang zur Effizienzsteigerung und Ressourcenoptimierung bei gleichzeitig komplexeren und vernetzten Einsatzszenarien hat Künstliche Intelligenz massiv an Bedeutung gewonnen", erläutert DFV-Vizepräsident Dr. Christoph Weltecke, der im DFV-Präsidium fachlich zuständig ist.

"Ziel von KI im Feuerwehreinsatz ist es vor allem, Daten der Erkundungs-, Führungs- und Wirksysteme zu vernetzen und im Zusammenspiel intelligenter sowie effizienter zu gestalten. Damit sollen ein besseres Gesamtverständnis der Einsatzsituation und ein aktuelleres Lagebild zur fundierten Entscheidungsfindung erreicht werden", berichtet der Leiter des neuen Arbeitskreises, Ulrich Pankotsch. Er ist Abteilungsleiter im Brand- und Katastrophenschutzamt Dresden.

Inhaltlich wird sich der Arbeitskreis zunächst mit den folgenden drei Punkten beschäftigen: Mitentwicklung, Betreuung und Organisation einer Cloud für KI-Anwendungen in einem behördlich geschützten Bereich, Schaffung von Rahmenbedingungen (praxisnahe Leitfäden, Mitwirkung in Expertengremien) sowie Vorantreiben von KI-Projekten und Kompetenzaufbau. Informationen zur Arbeit des Arbeitskreises werden unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/ak/ zugänglich gemacht werden.

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