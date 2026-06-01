Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

INTERSCHUTZ: Herausforderungen gemeinsam begegnen

Fortbildung und Austausch in Halle 27, Stand D46 am Gemeinschaftsstand des DFV

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Hannover/Berlin (ots)

Sechs Tage lang dreht sich nun die Feuerwehrwelt um Hannover: In der niedersächsischen Landeshauptstadt findet vom 1. bis 6. Juni 2026 die Weltleitmesse INTERSCHUTZ statt. Unter dem Leitgedanken "Safeguarding tomorrow" werden auf 118.000 Quadratmetern in neun Messehallen und auf dem Freigelände mit Technik und Taktik Antworten auf die Fragen der Zukunft gegeben. "Den Herausforderungen können wir nur gemeinsam begegnen: Mit moderner Technologie, kluger Taktik und umfassender Ausbildung", erklärte Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), im Rahmen der Eröffnung. Der Fachverband für mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland ist einer der ideellen Partner der Weltleitmesse.

"Partner wie der Deutsche Feuerwehrverband geben der Messe Seele", freute sich Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover: "Sie stehen für das Zusammenspiel von Professionalität und ehrenamtlichem Engagement." Onay benannte die Zusammenarbeit und Vernetzung als wesentlichen Kern der INTERSCHUTZ. Niedersachsens Landesinnenministerin Daniela Behrens bezeichnete die Weltleitmesse als "Ort des fachlichen Austauschs, der Inspiration und der internationalen Zusammenarbeit." Angesichts der aktuellen Lage stellte sie dar: "Schutzfähigkeit beginnt lange vor dem Krisenfall - und mit Menschen, die wissen, was zu tun ist." Bundesinnenminister Alexander Dobrindt betonte in seinem Grußwort die Bedeutung der Menschen. "Bei aller Begeisterung für Technik und Technologie: Ehren- und hauptamtliche Kräfte haben am meisten Aufmerksamkeit verdient", so Dobrindt. Am größten und stärksten trage in Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz und ziviler Verteidigung "das Engagement der vielen Millionen hier Tätigen, die hieran mitwirken und die Messe zu einem großen Erfolg machen." Zur geopolitischen Lage erklärte der Bundesinnenminister, "Deutschland ist nicht im Krieg, aber tägliches Ziel einer hybriden Kriegsführung - damit müssen wir umgehen!"

DFV-Gemeinschaftsstand bietet unterschiedliche Blickwinkel

Mit seinem Gemeinschaftsstand in Halle 27, Stand D46, bietet der Deutsche Feuerwehrverband unterschiedliche Blickwinkel auf das hochkomplexe Thema Feuerwehr und bindet die verschiedenen Partner in sein Netzwerk ein. DFV-Vizepräsident Frank Hachemer, der im Präsidium für die Veranstaltung zuständig ist, zeigt sich stolz über die Angebote am DFV-Gemeinschaftsstand: "Wir bieten fachliche Fortbildung und politischen Austausch, aber auch abwechslungsreiche Einblicke in moderne Ausbildung mit virtueller Realität. Geschichte hat hier genauso ihren Platz wie Zukunft, internationaler Wissenstransfer findet ebenso statt wie persönliche Gespräche." Hachemer freut sich besonders über die starke Einbindung der Landesfeuerwehrverbände: "Im föderalen System ist es wichtig, Ansprechpartner vor Ort zu haben, die sich mit den jeweiligen Herausforderungen aus eigener Erfahrung auskennen!"

Die Landesfeuerwehrverbände, die Deutsche Jugendfeuerwehr, der Weltfeuerwehrverband CTIF, der neue Verband der Feuerwehren der Europäischen Union, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das Versandhaus des DFV, die Ferien- und Gästehäuser der Feuerwehren und das Deutsche Feuerwehr-Museum bieten individuelle Perspektiven auf die Feuerwehr. Praxisorientierte Fachvorträge auf der "Plaza" laden ein, Erfahrungen und Lösungen zu teilen.

Informationen und Impressionen rund um den DFV-Gemeinschaftsstand auf der INTERSCHUTZ sowie das Vortragsprogramm stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/interschutz/ online zur Verfügung.

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