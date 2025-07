Kutta Technologies

Kutta Technologies stellt KTAC 2.0 vor: die nächste Generation der taktischen Steuerung für unbemannte Systeme

Kutta Technologies, LLC (Kutta), ein zuverlässiger Marktführer im Bereich der Software und Hardware für sicherheitskritische unbemannte Systeme, gibt die Einführung des Kutta Tactical Controller 2.0 (KTAC 2.0) bekannt. Das kürzlich weiterentwickelte Gerät bietet entscheidende Verbesserungen der Kommando- und Kontrollmöglichkeiten für unbemannte Systeme mit erhöhter Flexibilität, Zuverlässigkeit, Effizienz und Erschwinglichkeit. Das KTAC wurde für die strengen Anforderungen moderner taktischer Militäroperationen entwickelt und ist ein gemeinsames Steuergerät, mit dem die Benutzer mehrere Arten von Roboterplattformen – einschließlich unbemannte Systeme zu Lande, zu Wasser und in der Luft – über ein einziges Steuergerät in der Handfläche steuern können.

„Kutta Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, Soldaten mit innovativen Werkzeugen auszustatten, die den Erfolg ihrer Einsätze verbessern", so Douglas Limbaugh, Betriebsleiter und geschäftsführender Vizepräsident von Kutta. „Das modulare Design und die universellen Steuerungsmöglichkeiten des KTAC 2.0 bieten den Betreibern die Flexibilität, sich an jede Mission anzupassen, um die operative Überlegenheit in den schwierigsten Umgebungen zu gewährleisten."

Das Vorgängerprodukt von Kutta, das KTAC 1.0, kontrollierte erfolgreich mehr als 35 verschiedene unbemannte Systeme sowohl für das US-Militär als auch für verbündete Partnernationen. Das KTAC 2.0 erweitert diese Fähigkeiten und bietet eine universelle Plattform mit zwei Konfigurationen – angebunden und nicht angebunden (mit Funkmodul) –, die eine nahtlose Integration in bestehende Ökosysteme wie Nett Warrior und ATAK-fähige Geräte gewährleistet.

Mit einem Gewicht von weniger als zwei Pfund und der Schutzklasse IP-67 ist das KTAC 2.0 robust, tragbar und für den Einsatz auf dem Schlachtfeld ausgelegt. Es reduziert die physische Belastung des Kämpfers um mehr als zwei Pfund im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen und bietet damit einen erheblichen Vorteil in Bezug auf Mobilität und Ausdauer bei längeren Einsätzen. Die nicht-proprietären, offenen Schnittstellen des Geräts nutzen kommerzielle Standardtechnologien (COTS), wodurch die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Interoperabilität zwischen Smartphones, Tablets und Computern maximiert wird.

„Durch die Nutzung von COTS-Technologie und offenen Architekturen bietet das KTAC 2.0 eine kosteneffiziente, hochwertige Lösung ohne Leistungseinbußen", so Matthew Savoca, geschäftsführender Vizepräsident von Kutta. „Dieser Start markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Unterstützung von Verteidigungsministerien weltweit mit skalierbarer, missionskritischer Technologie."

Das KTAC 2.0 unterstützt eine breite Palette von militärischen Anwendungen und bietet eine einzige Steuerung für verschiedene Roboterplattformen. Seine Kompatibilität mit der UGCS-Software (Unified Ground Control Station) von Kutta und den STANAG 4586-Protokollen verbessert seine Fähigkeit, Missionen zu planen, Hindernissen auszuweichen und ein Echtzeit-Lagebild zu liefern.

„Kutta treibt die Innovation durch strategische Partnerschaften und kontinuierliche Forschung weiter voran, um sicherzustellen, dass sich KTAC 2.0 mit den betrieblichen Anforderungen unserer Nutzer weiterentwickelt", so Matthew Savoca, geschäfstführender Vizepräsident von Kutta. „Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Belastung der Soldaten zu verringern und gleichzeitig die Einsatzfähigkeit zu erhöhen. KTAC 2.0 definiert nicht nur die nächste Generation der taktischen Steuerung für unbemannte Systeme neu, sondern spiegelt auch das unermüdliche Engagement von Kutta wider, die Streitkräfte mit den Werkzeugen auszustatten, die sie für ihren Erfolg brauchen – jetzt und in Zukunft."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Kutta Technologies:

2075 W. Pinnacle Peak Rd., Suite 102, Phoenix, AZ 85027

E-Mail: CustomerSupport@KuttaTech.com

Website: www.kuttatech.com

Informationen zu Kutta Technologies, LLC

Kutta Technologies mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona, ist ein führendes Hightech-Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion, das sich auf Kommando-, Kontroll- und Kommunikationslösungen (C3) für das Verteidigungsministerium und kommerzielle Märkte spezialisiert hat. Kutta verfügt über fundierte Erfahrungen mit sicherheitskritischer Software und robusten Hardwaresystemen und liefert skalierbare, einsatzbereite Technologien, die Betreibern in allen Bereichen der modernen Kriegsführung helfen.

