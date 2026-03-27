Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Positionspapier zur Zukunft des Bevölkerungsschutzes im Kontext der Zivilen Verteidigung

Deutscher Feuerwehrverband schafft organisationsübergreifende Grundlage für zielgerichtete Strukturierung

Berlin (ots)

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Anforderungen an die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik grundlegend verändert. Diese Entwicklungen haben auch unmittelbare Auswirkungen auf den Bevölkerungsschutz und die Zivile Verteidigung in der Bundesrepublik Deutschland. "Aktuell müssen vorgedachte Szenarien, die von einer mittelbaren und unmittelbaren militärischen Bedrohung ausgehen, unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse speziell für den Teil der Zivilen Verteidigung im Bevölkerungsschutz weiterentwickelt werden", erklärt der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) in seinem Positionspapier zur Zukunft des Bevölkerungsschutzes im Kontext der Zivilen Verteidigung in Deutschland.

Der Fachverband der 1,4 Millionen Feuerwehrangehörigen in Deutschland hat die Forderungen nun an die Politik übermittelt. Den deutschen Feuerwehren kommt aufgrund ihrer hohen Mitgliederzahlen, ihrer flächendeckenden Präsenz sowie ihrer schnellen Reaktionsfähigkeit eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung durch alle Aufgabenträger zu.

Mit dem vorliegenden Dokument soll eine organisations- und aufgabenübergreifende Grundlage geschaffen werden, um bestehende Konzepte und konzeptionelle Überlegungen entlang der Kernkompetenzen der jeweiligen Akteure einordnen und beabsichtigte Maßnahmen zielgerichteter strukturieren zu können. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse, insbesondere aus den Krisengebieten der Ukraine, liegen die Schwerpunkte der Betrachtungen im Bereich der Kompensation von zerstörter Infrastruktur und KRITIS, der Rettung von Menschen unter den Bedingungen und Auswirkungen von Kampfhandlungen, der Brandbekämpfung und Löschwasserförderung, des CBRN-Schutzes, der Logistik, der Mobilität von Einheiten in kampfmittelgeschädigten Bereichen, der autarken Operationsfähigkeit von Einheiten und des fernwirksamen Einsatzes von Einheiten mittels Robotik, um Gefahren insbesondere durch Kampfmittel zu begegnen.

Das umfangreiche Dokument beinhaltet eine Betrachtung von Katastrophenschutzszenarien sowie der vier Phasen der Zivilen Verteidigung. Die Maßnahmenpakete zur zukünftigen Entwicklung des Bevölkerungsschutzes beinhalten die Entlastung und Stärkung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz, die Förderung einer einheitlichen Führungs- und Einsatzorganisation, die Ergänzung der Ausrüstung und Ausstattung sowie Härtung von Liegenschaften, die Förderung der Aus-, Fort,- und Weiterbildung und Forschung für den Bevölkerungsschutz sowie die Förderung von Selbsthilfefähigkeit und Resilienz der Bevölkerung sowie kritischer gesellschaftlicher Bereiche. Abschließend sind die nächsten Schritte zur Umsetzung definiert.

Das Dokument steht unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/positionspapier-zivile-verteidigung/ online zur Verfügung.

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