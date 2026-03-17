Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Nancy Faeser ist neue Vorsitzende des Beirats des Deutschen Feuerwehrverbandes

Dank an Vorgängerin Claudia Crawford für 17-jähriges Engagement

Fachvorträge bei Tagung in Berlin

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Berlin (ots)

Emotionale Momente, wichtige fachliche Vorträge und ganz viel Netzwerkarbeit: Das waren die Tagungen von Förderkreis und Beirat des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) in Berlin. Nach 17 Jahren an der Spitze des Beirats hat Bundesministerin a.D. Claudia Crawford den Vorsitz nun abgegeben. DFV-Präsident Karl-Heinz Banse bedankte sich herzlich für das große Engagement. Mit überwältigender Mehrheit wurde Bundesministerin a.D. Nancy Faeser, MdB, zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Claudia Crawford hatte den Vorsitz des Beirats des Deutschen Feuerwehrverbandes seit 2009 inne. "Es verlangt ganz besondere Persönlichkeiten, die - vor allem im Ehrenamt - unsere Gesellschaft sicherer machen!", betonte sie ihre Sicht auf den Einsatz der (vornehmlich ehrenamtlichen) 1,4 Millionen Feuerwehrangehörigen in Deutschland. "Als Vorsitzende durfte ich eine Vielzahl an Themen begleiten: Von der Nachwuchswerbung für die Freiwillige Feuerwehr über die Integration geflüchteter Menschen und die Ausstattung der Feuerwehren bis hin zur Vertretung der Interessen auf dem europäischen Parkett", blickte die ehemalige Bundesfamilienministerin zurück. "Das Netzwerk des Beirats ist wichtig: Auch untereinander, aber vor allem, um dem Deutschen Feuerwehrverband beizustehen. Es hat einen Mehrwert für alle Mitglieder und für alle Feuerwehren in Deutschland", so Crawford.

DFV-Präsident Karl-Heinz Banse hob Crawfords Einsatz hervor: "Du hast uns Türen geöffnet! Wir verstehen unseren Auftrag auch darin, der Politik zu sagen, wo wir Handlungsbedarfe- wenn wir es nicht tun, wer tut es dann?" Karl-Heinz Banse zeichnete Claudia Crawford für ihre Verdienste um den Verband mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes aus.

Neue Vorsitzende des Beirats des Deutschen Feuerwehrverbandes ist Bundesinnenministerin a.D. Nancy Faeser, MdB. "Als Beiratsvorsitzende des Deutschen Feuerwehrverbandes verstehe ich mich als engagierte Anwältin aller Feuerwehren in unserem Land - der Berufsfeuerwehren, der Freiwilligen Feuerwehren, der Werk- und Betriebsfeuerwehren sowie der Jugend- und Kinderfeuerwehren", erklärte Faeser. "Der Beirat ist seit seiner Gründung ein starkes Netzwerk aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft - eine echte Erfolgsgeschichte für die Feuerwehren. Diese Kraft gilt es weiter zu bündeln und gezielt für ihre Anliegen einzusetzen. Wir wollen Impulse geben, Innovationen fördern und zentrale Themen wie Nachwuchsgewinnung, gesellschaftliche Vielfalt, die veränderte Sicherheitslage sowie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiter voranbringen. Der Beirat baut Brücken, stößt Ideen an und gibt den Feuerwehren eine starke, vernehmbare Stimme im politischen Raum", so die neue Vorsitzende. Der Beirat besteht aus rund 180 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die den Fachverband der mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörigen in Deutschland beraten, Kontakte herstellen und Projekte unterstützen. Informationen gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/dfv/organe/.

Aktuelle Themen und Einblicke in Bundeswehr und Engagementstiftung

DFV-Präsident Karl-Heinz Banse berichtete dem Plenum von aktuellen Aktivitäten des Deutschen Feuerwehrverbandes. So sei die Nachfrage seitens der Politik am Austausch angesichts der geopolitischen Lage sehr groß. Zudem stehe der Verband im engsten Dialog mit der Bundeswehr - ein Zeichen dafür ist auch die jüngst erfolgte Gründung eines gemeinsamen Arbeitskreises zur zivil-militärischen Zusammenarbeit. Neben Resilienz und Prävention benannte Banse auch das "Lernen aus der Geschichte" angesichts der Weiterentwicklung des Deutschen Feuerwehr-Museums in Fulda und die enge Zusammenarbeit der Feuerwehrverbände auf europäischer Ebene mit dem neuen Verband der Feuerwehren in der Europäischen Union (European Firefighters Association - EUFFAS) als bedeutsame Sachkomplexe.

Ein weiteres Update zum Fähigkeitsmanagement gab Mathias Bessel, stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses Zivil- und Katastrophenschutz der deutschen Feuerwehren. Hintergrund ist die Abkehr von szenarienorientierten Modulen hin zu Fähigkeitsmodulen. "Es ist ein hervorragendes Zusammenarbeiten bei hoher Akzeptanz des Konzepts", konstatierte er. "Aktuell hat der Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung der Innenministerkonferenz die Umsetzung des Fähigkeitsmanagements von Bund und Ländern auf Grundlage bestehender Einheiten und Konzepte der Länder und des Bundes empfohlen!", so der Experte. Bislang seien 40 Fähigkeiten benannt worden, die bei entsprechenden Lagen dann angefordert werden könnten. "Das System ist geeignet, kurzfristig die fehlende Struktur von Einheiten im Zivilschutz zu kompensieren", resümierte Bessel mit Blick auf die aktuelle Lage.

Veränderungen als Reaktion auf die geopolitische Lage spielten auch im Vortrag von Oberst im Generalstab Georg von Harling zum Brandschutz in der Bundeswehr eine Rolle. Er stellte den aktuellen Sachstand zur Bundeswehrfeuerwehr vor: "Wir müssen das System Brandschutz der Bundeswehr an die Erfordernisse der Landes- und Bündnisverteidigung weiter anpassen." "Machen Sie sich Gedanken in Ihrem Unternehmen, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter schützen und wie Sie diese Schutzaufgaben erfüllen!", appellierte von Harling vor diesem Hintergrund auch an die versammelten Vertreterinnen und Vertreter der Industrie und Wirtschaft.

Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), dankte in seinem Vortrag für die Unterstützung des Deutschen Feuerwehrverbandes, um die Angebote der Stiftung in die Feuerwehren zu tragen. Die DSEE bietet dem Ehrenamt ein umfangreiches Portfolio an kostenfreien Seminaren und Beratungen sowie Mikroförderungen (https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/). DSEE-Mitarbeiterin Nicole Vetter informierte abschließend über den durch den Bundespräsidenten initiierten "Ehrentag" für das Ehrenamt am 23. Mai 2026. Für Aktionen rund um dieses Datum gibt es eine Fördermöglichkeit von bis zu 500 Euro, die auch Feuerwehren beantragen können. Informationen rund um die Veranstaltung gibt es unter https://www.ehrentag.de/.

DFV-Präsident zu Förderkreis: "Ihr Einsatz ermöglicht unseren Einsatz!"

Vor der Tagung des Beirats fand die Mitgliederversammlung des Förderkreises des Deutschen Feuerwehrverbandes statt. Der Verein unterstützt die Arbeit des DFV als Spitzenverband der deutschen Feuerwehrwesen seit mehr als 20 Jahren und wächst nach wie vor beständig. "Die Unterstützung für die Projekte des Verbandes ist in aktuell schwierigen Zeiten wichtiger denn je: Ihr Einsatz ermöglicht unseren Einsatz!", dankte DFV-Präsident Karl-Heinz Banse den mehr als 140 Einzelpersonen und Firmen, die den Förderkreis ausmachen. Die Mitglieder gedachten zu Beginn der Tagung des im Dezember 2025 verstorbenen Initiators und Gründungsvorsitzenden des Förderkreises, Prof. Dr.-Ing. Albert Jugel. "Die Arbeit des Förderkreises ist wichtig - für die Zukunft der Feuerwehren, aber auch für die Vernetzung der Mitglieder untereinander, so der Förderkreisvorsitzende Dr. Christian von Boetticher. Informationen zum Förderkreis gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/dfv/netzwerk/.

Bilder der Veranstaltung stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zum Herunterladen zur Verfügung. Portraitfotos von Nancy Faeser, MdB, gibt es unter https://www.nancy-faeser.de/pressefoto/.

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