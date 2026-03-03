Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

INTERSCHUTZ 2026: der Mensch im Mittelpunkt

Deutscher Feuerwehrverband und Partner beschäftigen sich mit Fragen der Zukunft

"Feuerwehr ist Mensch plus Technik - daher dürfen wir bei all den technischen Innovationen auf keinen Fall den Menschen außer Acht lassen!", sagt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), beim heutigen Fachpressetag zur INTERSCHUTZ in Hannover. Die Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz stellt vom 1. bis 6. Juni 2026 "Safeguarding tomorrow." in den Mittelpunkt. Der Deutsche Feuerwehrverband als Fachverband für mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland ist ideeller Partner. "Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir an unserem Stand die Fragen der Zukunft bearbeiten: Wie werbe ich einerseits Menschen für die Feuerwehr, bilde sie zeitgemäß aus und bewahre ihr Engagement teils über Jahrzehnte? Wie informiere ich andererseits die Bevölkerung über die höchstpersönliche Vorsorge für den Krisenfall und schule sie für das richtige Verhalten im Notfall, um sie adäquat vorzubereiten und die Belastung der Feuerwehren auf ein bewältigbares Maß zu reduzieren?", so Hachemer, der im DFV-Präsidium für die INTERSCHUTZ zuständig ist.

Der Deutsche Feuerwehrverband zeigt in Halle 27 auf Stand D 46 die Vielfalt der Akteure in den Feuerwehrverbänden. Die Landesfeuerwehrverbände, die Deutsche Jugendfeuerwehr, der Weltfeuerwehrverband CTIF, der neue Verband der Feuerwehren der Europäischen Union, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das Versandhaus des DFV, die Ferien- und Gästehäuser der Feuerwehren und das Deutsche Feuerwehr-Museum bieten individuelle Antworten aus den verschiedensten Blickwinkeln. Praxisorientierte Fachvorträge auf der "Plaza" ergänzen die nahezu grenzenlose Netzwerkarbeit und laden ein, Erfahrungen und Lösungen zu teilen.

"Auf der INTERSCHUTZ 2026 zeigen wir, wie starke Partnerschaften und der Fokus auf den Menschen unsere Feuerwehren zukunftsfähig machen. In einer Zeit geopolitischer Unsicherheiten gilt es, Resilienz als Kernaufgabe zu verstehen. Nur gemeinsam ist es möglich, Krisen zu bewältigen", erklärt DFV-Vizepräsident Frank Hachemer abschließend.

Der DFV wird unter https://www.feuerwehrverband.de/ über seinen Messeauftritt informieren. Informationen und Eintrittskarten für die INTERSCHUTZ gibt es unter https://www.interschutz.de/.

