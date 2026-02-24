Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Jetzt Vorträge für Forum Brandschutzerziehung 2026 in Berlin einreichen!

Suche nach spannenden Erfahrungen für Veranstaltung

10. April ist Abgabeschluss

Berlin (ots)

Das Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung, getragen vom Deutschen Feuerwehrverband (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb), sucht erneut spannende Themenvorschläge. Die Veranstaltung findet am 13. und 14. November 2026 in Berlin statt. Ziel ist es, Wissen, Best Practices und neue Ansätze rund um Prävention und Aufklärung auszutauschen. "In Zeiten zunehmender Sicherheitsherausforderungen schaffen wir einen Platz, um den Feuerwehrangehörigen vor Ort neue Ideen und erprobte Konzepte mitzugeben - damit Brandschutzerziehung lebendig bleibt und alle Zielgruppen erreicht", erklärt DFV-Vizepräsident Hermann Schreck.

Frieder Kircher, Vorsitzender des Ausschusses Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe von vfdb und DFV, ergänzt: "Seit Jahrzehnten ist das Forum Deutschlands größte Plattform für Ideen- und Erfahrungsaustausch. Vielfältige Referate, Workshops, nationales und internationales Wissen sowie Networking machen das Forum zu einer Anlaufstelle für Neueinsteiger wie für erfahrene Fachkräfte."

Interessierte Referentinnen und Referenten können bis zum 10. April 2026 ihre Vorschläge mit aussagekräftigem Titel und kurzer Beschreibung bei Sindy Papendieck (papendieck@dfv.org) einreichen. Anschließend entscheidet ein Fachgremium über die Auswahl.

Vorträge, Fachaustausch und Möglichkeit zum Besuch von Ausstellern gibt es am Freitag, 13. November, von circa 16.00 bis 22.00 Uhr sowie am Samstag, 14. November, von 9.00 bis circa 16.30 Uhr. Weitere Informationen werden unter www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-beba/ veröffentlicht.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell