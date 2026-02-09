Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

In 112 Tagen dreht sich die Feuerwehrwelt um Hannover

Deutscher Feuerwehrverband mit Partnern bei Weltleitmesse INTERSCHUTZ präsent

In 112 Tagen startet in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover die INTERSCHUTZ 2026 als Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz. Sie stellt vom 1. bis 6. Juni 2026 "Safeguarding tomorrow." in den Mittelpunkt. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) als Fachverband für mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland ist ideeller Partner. "Während der INTERSCHUTZ 2026 zeigen wir, wie starke Partnerschaften über Grenzen hinweg unsere Arbeit sicherer, schneller und effektiver machen. Gemeinsam gestalten wir eine zukunftssichere Feuerwehr und stärken den Schutz unserer Gesellschaft - weltweit", blickt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse auf die Großveranstaltung.

Inmitten von globalen Playern und spezialisierten Anbietern präsentiert der Deutsche Feuerwehrverband in Halle 27 auf Stand D 46 die Vielfalt der Akteure in den Feuerwehrverbänden. Die Landesfeuerwehrverbände, die Deutsche Jugendfeuerwehr, der Weltfeuerwehrverband CTIF, der neue Verband der Feuerwehren der Europäischen Union, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das Versandhaus des DFV, die Ferien- und Gästehäuser der Feuerwehren und das Deutsche Feuerwehr-Museum zeigen das große Spektrum, um das der DFV nach innen wie außen eine Klammer des Zusammenhalts bildet.

Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Gemeinschaftsstand ein abwechslungsreiches Programm aus Fachbeiträgen auf der "Plaza", Ausstellungsecken und Networking-Möglichkeiten, das Einblicke in internationale Kooperationen, Innovationen im Brand- und Katastrophenschutz sowie in die gemeinsamen Ziele von Feuerwehr, Politik und Gesellschaft auf Bundes- wie Landesebene bietet. "Angesichts der Auswirkungen, die für jeden Einzelnen angesichts der geopolitischen Lage wie auch gezielter Angriffe auf die kritische Infrastruktur einer gezielten Vorbereitung bedürfen, stehen der Mensch und seine Resilienz im Mittelpunkt", berichtet Banse.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Verbänden auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene wird der DFV zu einem unverzichtbaren Knotenpunkt: Er vereint Politik, Praxis und internationale Partner unter einem Dach - von der kommunalen Ebene bis zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz. Im Rahmen der INTERSCHUTZ finden die Verbandsversammlung des neu gegründeten Verbandes der Feuerwehren der EU sowie die Tagung des Exekutiven Rates und der Delegiertenversammlung des Weltfeuerwehrverbandes CTIF statt. "Die INTERSCHUTZ bietet viele Gelegenheiten zur persönlichen Vertiefung der Zusammenarbeit auf europäischer und sogar weltweiter Ebene", so der DFV-Präsident.

Der DFV wird unter https://www.feuerwehrverband.de/ über seinen Messeauftritt informieren. Eintrittskarten für die INTERSCHUTZ gibt es unter https://www.interschutz.de/.

