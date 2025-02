Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

13. DFV-Bundesfachkongress: Strategie und Grundlagen

Plattform für Austausch von Wissen und Erfahrungen

22. Mai 2025 in Berlin

Berlin (ots)

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) lädt am Donnerstag, 22. Mai 2025, zum nunmehr 13. Bundesfachkongress nach Berlin ein. Zum diesjährigen Themenschwerpunkt "Strategie und Grundlagen" sind Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland eingeladen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Feuerwehrwesen zu informieren und auszutauschen. "Der Kongress ist die Plattform für Fachvorträge und Diskussionen zu zentralen und drängenden Themen, die die Arbeit der Feuerwehren in Deutschland maßgeblich beeinflussen. Er ist eine wichtige Gelegenheit, sich über neueste Entwicklungen zu informieren und voneinander zu lernen. Ich bin überzeugt, dass der Austausch von Wissen und Erfahrungen entscheidend ist, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. Als DFV bieten wir hierzu gerne den erforderlichen Rahmen", wirbt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse für die Teilnahme.

Die thematische Vielfalt ist wieder groß und bildet das breite Spektrum der Feuerwehraufgaben ab. So stehen die zunehmenden Bedrohungslagen im Feuerwehr- und Rettungsdienst genauso auf dem Programm wie die Unterschiede zwischen sofortiger und strategischer Entscheidung. Es gibt endlich Updates zur dringend erforderlichen Aktualisierung der Feuerwehrdienstvorschriften 2 und 100 wie auch zu Strategien in der Vegetationsbrandbekämpfung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über die "Kunst" der Menschenführung informieren und die neuesten Entwicklungen im Bereich der Kompetenz zur Elektromobilität erfahren. Zudem wird es einen Impuls zur weiteren und intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und der Wirtschaft geben: "Diese ist enorm wichtig - nicht zuletzt, weil eine Vielzahl an ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen hier tätig ist und entwickelte Kompetenzen nach beiden Seiten synergetisch genutzt werden können", so Banse.

Die Veranstaltung in Berlin-Mitte (Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin) bietet nicht nur Fachvorträge, sondern auch Raum für Networking und den Austausch von Best Practices unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hinzu kommt eine begleitende Fachausstellung von Mitgliedern des DFV-Förderkreises. Die Tagungspauschale beträgt pro Person 139 Euro. Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/.

