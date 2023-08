Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Positionspapier zum Arbeitsplatz in der "Leitstelle der Zukunft"

Fachausschuss Leitstellen und Digitalisierung beschäftigt sich mit Aufgabenveränderungen & Prozessautomatisierung

Mit den Qualifikationsanforderungen an zukünftige Disponentinnen und Disponenten vor dem Hintergrund von Prozessautomatisierungen und sich verändernden Aufgaben beschäftigt sich das Positionspapier "Arbeitsplatz ,Leitstelle der Zukunft'" des Fachausschusses Leitstellen und Digitalisierung der deutschen Feuerwehren. "Die Publikation gibt mit der Beschreibung der Zukunft wichtige Hinweise auf notwendige Transformationsschritte. Je früher diese eingeleitet werden, umso früher werden sich Erfolge abzeichnen. Dies gilt sowohl für Abläufe als auch das Personalmanagement", beschreibt Dr. Christoph Weltecke, zuständiger Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), das Papier.

Der Fachausschuss ist ein gemeinsames Gremium der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Feuerwehrverbandes. Fachausschussleiter Jens Cordes zeigt die Hintergründe des Dokuments auf: "Die Leitstellen der kommunalen Gefahrenabwehr befinden sich in der Transformation weg von der reinen Bearbeitung von Notrufen und Einsätzen hin zu einem ganzheitlichen, interdisziplinären Krisenmanagement. Deutlich zeigt sich, dass in der Zukunft ein effizienterer und differenzierterer Personalansatz in den Leitstellen notwendig ist. Die Automatisierung der Prozesse stellt eine unbedingte Maßnahme in den Leitstellen dar und muss mit allen Mitteln vorangetrieben werden, da sie den Akquisitionsdruck auf den internen und externen Arbeitsmärkten deutlich reduziert und es erlaubt, attraktive Arbeitsplätze zu bieten."

Das elfseitige Papier beschäftigt sich mit Blick auf die Leitstellen mit Aufgabenveränderungen, Prozessautomatisierung sowie personellen Auswirkungen für die Leitstelle (notwendige Interprofessionalität, neue Laufbahn- und Karrieremodelle, Arbeitsplatz Leitstelle). Es steht unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/positionen/ zur Verfügung.

