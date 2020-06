Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung Kommentar zum Kampf gegen das Coronavirus

Stuttgart (ots)

Weltweit befinden sich bereits elf Impfseren gegen den Erreger in der klinischen Erprobung. Dass mit Biontech aus Mainz und Curevac aus Tübingen gleich zwei deutsche Unternehmen weltweit mit an der Spitze liegen, ist beruhigend - und unterstreicht die bedeutsame Rolle des Landes in der Biotechnologie. Und die EU will Milliarden Euro für die Entwicklung und später die Produktion von Impfseren in Europa lockermachen. Das allerdings ist auch dringend erforderlich, wie die beunruhigend schnell steigenden Infektionszahlen in vielen Ländern zeigen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell