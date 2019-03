Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung: Kommentar Stuttgarter Zeitung zu Wahlen in der Ukraine

Stuttgart (ots)

Es ist kein neues Phänomen im postsowjetischen Raum, auch in der Ukraine nicht: Bei nahezu jeder Wahl wird eine Art Messias gesucht, der den Weg in eine helle Zukunft weise. Selenski greift gar die Wörter "Helligkeit" und "Licht" auf, wenn er von Veränderungen in seinem Land spricht. Die Menschen glauben ihm, weil er es ihnen so einfach macht. Mit Versprechungen, mit viel Gelächter. Der Wunsch nach Veränderung ist so groß, dass sich die Ukrainer fürs Risiko entschieden haben.

