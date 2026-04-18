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Unionsfraktionsvize bringt "Kostendeckel" für Zukunftszentrum in Halle ins Spiel

Halle (ots)

Mit Blick auf die aktuellen finanzpolitischen Herausforderungen der Bundesregierung fordert der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, Sepp Müller, eine Kostenbegrenzung beim Zukunftszentrum in Halle. Das Zentrum ist das größte Bauprojekte der Regierung im Osten, befindet sich in der Planungsphase und soll 2032 fertig sein. Zuletzt wurde die Kostenschätzung von 208 auf 277 Millionen erhöht. "Wir hinterfragen alles kritisch. Stand jetzt halten wir am Zukunftszentrum fest. Klar ist aber auch: Weitere Kostensteigerungen dieser Größenordnung wird der Bundeshaushalt nicht verkraften", sagte Müller der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. "Deshalb werden wir uns die Planungen sehr genau anschauen. Ich kann mir auch einen Kostendeckel vorstellen", so Müller weiter. Am Ende gehe es um viel Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Müller: "Weitere Kostensteigerungen für dieses Vorhaben halte ich nicht für vertretbar." Das Zukunftszentrum soll sich den Themen deutsche Einheit und europäische Transformation widmen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Kai Gauselmann
Telefon: 0345 565 4300
kai.gauselmann@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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