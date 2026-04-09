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Mitteldeutsche Zeitung

Europaweite Fahndung: Tschechische Polizei nimmt Rechtsextremistin Liebich fest

Halle (ots)

Die bundesweit bekannte Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich wurde am Donnerstag von der Polizei in der Tschechischen Republik festgenommen. Das bestätigte der leitende Oberstaatsanwalt Dennis Cernota aus Halle der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Dabei habe die Polizeidirektion Halle mit der tschechischen Polizei kooperiert.

Liebich wurde in Luby (Schönbach) gefasst und soll nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung Männerkleidung getragen haben und einen kahlrasierten Kopf haben. Seit Ende August 2025 fahndeten Polizei und Staatsanwaltschaft nach Liebich.

Seit Januar 2025 gilt Liebich - im Juli 2023 noch als Sven Liebich vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt - als Frau. Deshalb sollte sie ihre Freiheitsstrafe im Frauengefängnis Chemnitz antreten. Dort tauchte sie aber nicht auf und stattdessen unter - bis jetzt.

Die hallesche Staatsanwaltschaft bereitet nun die Auslieferung Liebichs vor. Wo sie dann inhaftiert werden soll, wird nach Informationen der Zeitung derzeit geprüft.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Kai Gauselmann
Telefon: 0345 565 4300
kai.gauselmann@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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