Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Schulze fordert härtere Asylpolitik

Halle (ots)

Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze nimmt seit dem Messerangriff eines Afghanen in Wolmirstedt und der Messerattacke in Mannheim eine veränderte Stimmung im Land wahr. "Das sind Taten, die einen sprachlos machen. Das geht nicht nur mir, sondern vielen Menschen in Sachsen-Anhalt und in Deutschland so. Wir haben aktuell eine Situation, wo man merkt, dass sich etwas verändert in der Bevölkerung", sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe).

Viele Menschen seien "auch aufgebracht, dass solche Taten von Menschen begangen werden, die hier um Schutz gebeten und die wir aufgenommen haben", so Schulze. Die Bevölkerung erwarte zu Recht von Politikern, dass sie das Problem mit gewalttätigen Flüchtlingen lösen. "Kriminelle Afghanen müssten schon längst abgeschoben werden, doch in der Regierung wurde das Thema immer wieder vertagt", kritisierte Schulze. Aus Sicht der CDU sei "eine Verschärfung in der Asylpolitik nötig", sagte Sachsen-Anhalts Landeswirtschaftsminister. Die Bundesregierung müsse auch auf EU-Ebene stärker handeln.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell