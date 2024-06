Mitteldeutsche Zeitung

Wirtschaft/Chemie

Finanzierung von Forschungszentrum für grüne Flugtreibstoffe ist gesichert

Halle (ots)

Halle. Die Finanzierung des geplanten DLR-Forschungszentrums für grüne Flugtreibstoffe im Chemiepark Leuna ist gesichert. "Die Technologie-Plattform in Leuna trägt entscheidend zur Umsetzung unserer Klimaziele bei und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze am Standort in Sachsen-Anhalt", teilten die drei haushaltspolitischen Sprecher der Ampel-Koalition, Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP), in einer gemeinsamen Erklärung der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe) mit. Die notwendigen Mittel würden bereitgestellt.

Die Koalition hatte in der Bereinigungssitzung Mitte Januar im Klima- und Transformationsfonds bereits 130 Millionen Euro für den Zeitraum 2024-2027 für das Projekt "TPP - Technologieplattform Power-to-Liquid-Kraftstoffe", umgesetzt durch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) am Standort Leuna, bereitgestellt. Damit wurde zunächst der Bau der Anlage abgesichert, aber noch nicht der Betrieb ab 2028. Für den Betrieb im Zeitraum 2028-2032 wurden jetzt den Angaben zufolge weitere 75 Millionen gesichert. "Mit dieser Zusage kann die Förderung der Plattform jetzt beginnen", erklärten die drei haushaltspolitischen Sprecher.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell