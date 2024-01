Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Ampel/FDP-Mitgliederentscheid

Halle (ots)

Angesichts der zu erwartenden Wahlergebnisse der AfD bei den kommenden Landtagswahlen wird es in Teilen Deutschlands ohnehin immer schwieriger, stabile Mehrheiten für demokratische Politik zu finden. Wenn es den Parteien nicht gelingt, besser zusammenzuarbeiten und damit Rechtsextremen und Populisten den Boden zu entziehen, werden sich unsere Probleme in den nächsten Jahren noch verschärfen. Denn Parteien wie die AfD haben keine tragfähigen Lösungen für die Probleme Deutschlands, Europas und der Welt anzubieten. So unwahrscheinlich es im Moment erscheinen mag: Die Ampel muss sich deshalb dringend zusammenraufen.

